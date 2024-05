Quedó colgada con un camión de un puente en Kentucky y contó cómo la rescataron: “Era aterrador estar tan alto”

Escuchar

Una mujer que manejaba un camión sobre el puente conmemorativo George Rogers Clark, que se ubica en la ciudad de Louisville y que conecta los estados de Kentucky e Indiana, en Estados Unidos, chocó contra una camioneta, perdió el control y quedó colgada a varios metros de altura sobre el río Ohio. La cámara interior del vehículo captó el momento exacto del accidente de tránsito, que no terminó en tragedia gracias a que los rescatistas actuaron rápidamente.

El incidente se produjo cuando Trevor Branham, un hombre de 33 años que conducía una camioneta, hizo un giro brusco para esquivar a un auto que estaba detenido. Entonces, impactó de frente contra el camión que conducía Sydney Thomas, mismo que se desvió y comenzó a dirigirse justo hacia el precipicio. La cabina completa quedó suspendida en el aire, mientras que parte del acoplado se atascó con la estructura del puente y evitó la caída.

“Sucedió tan rápido”, contó la mujer, aun en estado de shock, en una entrevista con Whas11. Según recordó, en un principio no tomó dimensión de la gravedad del hecho: “No sabía lo mala que era mi situación. Pensé que el remolque todavía estaba dentro del puente, no sabía que era así”. Además, señaló que el primer pensamiento que tuvo fue qué pasaría con su hijo de cinco años. “Era muy difícil imaginar que tenía que dejarlo aquí solo, en la Tierra”, explicó.

Lo que sí llegaba a ver es que debajo de ella estaba el río. “Voy a tener que saltar. Tampoco sé nadar”, pensó en ese instante. “Era aterrador estar tan alto en el aire y que todo lo que se vea es el agua”, señaló. Rápidamente, un equipo del Departamento de Bomberos de Louisville comenzó un operativo de rescate y logró ponerla a salvo.

Quedó colgada sobre el río en el puente Clark Memorial Twitter - Twitter

Así fue el rescate a la mujer que quedó colgando de Louisville

Las fuerzas de seguridad especializadas en este tipo de accidentes tardaron 40 minutos en poder sacarla de allí y tuvieron que diseñar un plan para preservar la seguridad tanto de la conductora como del personal que debía actuar al borde del precipicio. Para esto tuvieron que evitar que la cabina del camión se desprendiera del acoplado y cayera al río. Las cámaras de televisión y de los conductores que pasaban por allí captaron el minuto a minuto de la arriesgada maniobra.

Sydney Thomas fue rescatada en las alturas por un equipo de bomberos especializados Twitter - Twitter

El primer bombero en acercarse a Sydney Thomas fue Bryce Carden. La conductora recordó que sus primeras palabras fueron: “¿Eres una mujer que reza?”. Ella lo miró impactada y le contestó un rotundo “Sí”. “Bueno, empecemos a orar”, respondió él. Así fue que ambos comenzaron a rezar. “A veces le hablo y creo que Dios no está escuchando, pero ese día sí lo hizo”, concluyó la mujer.

Thomas fue traslada al hospital, donde le dieron el alta y le pidieron que descansara tras haber vivido un episodio altamente traumático. El camión quedó destrozado, pero ella asegura que intentará volver a viajar en junio. Por su parte, Trevor Branham, quien estaba al volante de la camioneta que ocasionó el choque, fue acusado de poner en peligro la integridad física de las personas que se trasladaban por el puente y de conducir con una licencia suspendida.

LA NACION