Nvidia cae más de 6% en Wall Street y pasa a ser la tercera de mayor capitalización bursátil del mundo

Las acciones de Nvidia volvieron a desplomarse el martes en la Bolsa de Nueva York, en medio del escrutinio sobre el gigante de la inteligencia artificial después de que su CEO reconociera una relación extramarital con una presunta espía china.

Hacia las 17H15 GMT, la acción de Nvidia caía un 6,32%, hasta los 167,35 US$. Desde las revelaciones del fin de semana sobre el CEO Jensen Huang, Nvidia ha perdido más de 400.000 millones de dólares en valor de mercado, lo que la ha relegado al tercer puesto de las empresas con mayor capitalización del mundo, por detrás de Apple y Microsoft.