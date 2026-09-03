Nvidia comprará la plataforma de IA Hugging Face por US$ 12.900 millones

El gigante de los semiconductores Nvidia adquirirá la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face por un monto de 12.900 millones de US$, anunció este jueves la compañía en un comunicado.

Fundada en 2016 en Nueva York por tres emprendedores franceses, Hugging Face promueve los modelos abiertos, que pueden descargarse y modificarse, en contraste con los modelos cerrados como los de sus rivales OpenAI o Anthropic.

"Juntos, ampliaremos la plataforma de Hugging Face, reforzaremos su infraestructura y expandiremos el acceso a la IA para desarrolladores e instituciones de todo el mundo", declaró el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, al anunciar la compra.

El precio representa un notable aumento con respecto a la valoración de 7.000 millones de US$ que sirvió de base para las negociaciones iniciales con Nvidia a finales del año pasado, según informaciones de medios estadounidenses.

La llegada de agentes de IA capaces de realizar tareas de forma autónoma ha provocado un aumento vertiginoso de la demanda de potencia de cálculo.

Para mantener los costos bajos, cada vez más empresas y desarrolladores de software recurren a modelos abiertos, que suelen ser más baratos que sus alternativas cerradas.

Hugging Face fue noticia en julio, cuando dos modelos de OpenAI irrumpieron en sus sistemas internos sin estar autorizados para hacerlo.

El incidente alimentó la preocupación de que los gigantes de la IA no sean capaces de mantener su propia tecnología bajo control, con episodios similares reportados por Anthropic y Moonshot AI.

Nvidia es conocida principalmente por sus GPU, chips especializados diseñados originalmente para renderizar gráficos de videojuegos a gran velocidad, que más recientemente se han convertido en el motor de chatbots y otras herramientas de IA.