El gigante de chips estadounidense Nvidia presenta este martes sus primeros resultados desde la renuncia de su cofundador Jensen Huang, en medio de un escándalo por su relación con una supuesta espía, que llevó a Washington a restringir la exportación de semiconductores.

Los inversores examinarán de cerca las cifras en busca de señales de que el auge de la inteligencia artificial puede resistir la crisis, que puso de manifiesto un vacío legal del que se podrían haber aprovechado empresas chinas.

Huang, uno de los promotores más reconocidos de la IA en la industria tecnológica, renunció el 12 de noviembre, cuando se supo que había mantenido relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

El escándalo ha afectado a las acciones de Nvidia, hasta hace poco la empresa en bolsa más valiosa del mundo.

Nvidia está en el centro de la expansión de la IA, que ha contribuido a impulsar los mercados a máximos históricos y a dinamizar el crecimiento económico en el mundo.

Los resultados del tercer trimestre se publicarán a las 22H00 GMT y serán los primeros bajo la dirección de Colette Kress, directora financiera de Nvidia que asumió el cargo de directora ejecutiva interina.

Los inversores estarán atentos a cualquier señal de si Kress frenará la agresiva estrategia de inversión de Huang, que lo llevó a comprometer decenas de miles de millones de dólares en empresas de IA.

La compañía anunció este martes que creó un comité de supervisión para la seguridad nacional y el cumplimiento de las normas de control de exportaciones.

La noticia llega al día siguiente de que el gobierno de Estados Unidos anunciara nuevas restricciones a las exportaciones de chips de IA, una decisión condenada por China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping tienen previsto reunirse en ocasión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra esta semana en la ciudad china de Shenzhen.

El portavoz del ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, aseguró este martes que su país tomará las "medidas necesarias" para defender sus intereses tras las nuevas restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips.

- Licencias de Washington -

Con las nuevas normas, los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia de Washington para proporcionar grandes volúmenes de potencia de cómputo procedente de chips avanzados a empresas con sede en China, Macao u otros países sometidos a embargo de armas por parte de Estados Unidos.

Las normas también exigen licencias para enviar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, países que, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, presentan un "riesgo de desvío superior al normal" de estos chips.

Los cambios son una respuesta a un vacío legal que permitía a empresas chinas alquilar potencia de cómputo de IA a centros de datos en el sudeste asiático y otros lugares que funcionan con hardware estadounidense no disponible para su exportación a China.

Aunque las autoridades estaban al tanto de este vacío legal, la revelación de la relación extramatrimonial de Huang llevó a que se revise esta práctica.

La mujer, Alice Huang, es una exdirectiva de Megaspeed, empresa de computación en la nube con sede en Singapur que es investigada penalmente por Estados Unidos por presuntamente ayudar a compañías chinas a adquirir chips avanzados de IA de Nvidia burlando los controles de exportación.

El escándalo también dejó al descubierto diferencias dentro del gobierno de Trump, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al Departamento de Comercio de ignorar informes de que Megaspeed estaba llevando tecnología de Nvidia a China.

El gobierno estadounidense confirmó el lunes que investiga a Megaspeed.