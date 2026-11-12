Nvidia se prepara para destituir a su director ejecutivo, según medios de EEUU

La junta directiva de Nvidia se prepara para destituir al cofundador y director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, informaron este miércoles medios de Estados Unidos, tras revelarse que sostuvo una relación extramatrimonial con una mujer acusada de espiar para China.

La junta de la empresa líder en el mercado de los chips se reuniría para determinar el futuro de Huang, según The Wall Street Journal, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto.

The New York Times informó el miércoles que Huang también tuvo una segunda relación en con una de sus subalternas.

El diario aseguró que existen pruebas en video del ejecutivo de 63 años en actitud amorosa con la vicepresidenta de salud de Nvidia, Kimberly Powell.

La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención en salud.

El New York Times dice que testigos vieron a Huang y Powell "mostrándose cariñosos en un hotel" en California.

El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

El Wall Street Journal señaló que ambos fueron fotografiados juntos en Taipéi en 2024 y 2025.

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang, con quien no comparte parentesco, era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Pekín rechaza los señalamientos.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía. "No fui fiel a mi esposa", dijo.

Nvidia abrió una investigación independiente luego de "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera".

Según informó el New York Times, el Congreso también le pidió que ofrezca una sesión informativa a puerta cerrada sobre sus interacciones con Alice Huang.

El New York Times afirma que Huang, que se ha tornado en una especie de asesor informal del presidente Donald Trump, pudo haber revelado información sobre lo que el mandatario piensa sobre la IA.