Nvidia supera ampliamente expectativas en el 2T y asegura que la demanda de chips sigue subiendo

El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia volvió a superar ampliamente las expectativas en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, y su director ejecutivo Jensen Huang aseguró que la demanda, impulsada por la inteligencia artificial (IA), sigue creciendo

La empresa de mayor valor en bolsa del mundo tuvo una ganancia neta de 59.700 millones de US$, más del doble que en igual período del año pasado (+118%), según un comunicado publicado el miércoles tras el cierre del mercado. Por acción, dato de referencia para los inversores, la ganancia es de 2,22 US$, significativamente mejor que los 2,09 US$ previstos por los analistas según FactSet