La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para el viernes una reunión extraordinaria para proponer medidas de cooperación contra el crimen organizado, sin recurrir a acciones armadas, en virtud de un mecanismo de ayuda mutua firmado en 1947.

El Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, discutirá un proyecto de resolución presentado por doce países para "constituir el órgano de consulta del TIAR", explica la convocatoria publicada este miércoles.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es un mecanismo de defensa colectiva, firmado en Rio de Janeiro el 2 de septiembre de 1947, en los albores de la Guerra Fría.

Los 19 países que actualmente integran el TIAR, todos miembros de la OEA, pueden aprobar mediante votación la creación de un órgano de consulta frente a una amenaza común, de acuerdo con el artículo 6 del tratado.

El artículo 6 del TIAR fue invocado en 1962 para excluir a Cuba del Sistema Interamericano, tras reclamos formulados en años anteriores por países como Panamá o Colombia.

En septiembre de 2019 también fue invocado para analizar la situación en Venezuela, y para tomar medidas contra personas vinculadas al gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

El proyecto de resolución que se debatirá el viernes menciona una "amenaza" más general: las actividades de "los grupos delictivos organizados implicados en el tráfico transnacional de drogas y terrorismo".

Esas actividades "constituyen una situación que pudiera poner en peligro la paz de América en los términos del artículo 6 del TIAR", indica el texto.

La resolución propone por otra parte una reunión extraordinaria de cancilleres de la región en un plazo de 75 días.

Los cancilleres deberían examinar "posibles acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada", precisa.

Sería la segunda este año tras la dedicada a la situación en Nicaragua, que desembocó en la creación de un grupo negociador para intentar un diálogo con Managua.

La alianza de seguridad regional Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, mencionó expresamente en una reunión de líderes en septiembre la idea de ampliar el debate sobre cómo combatir al crimen organizado en el seno de la OEA.

Países de la OEA como Brasil o México no forman parte del Escudo, creado en marzo de este año.

Esa alianza no excluye explícitamente el uso de fuerzas armadas para combatir a los cárteles del narcotráfico, que Estados Unidos considera "terroristas".

Desde principios de septiembre de 2025, Washington ha lanzado ataques contra presuntas embarcaciones utilizadas para el transporte de drogas en el Caribe y el Pacífico, además de proporcionar ayuda a sus aliados en sus respectivas operaciones militares.