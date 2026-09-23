OEA convoca una reunión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua el 2 de octubre

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este miércoles una reunión extraordinaria de cancilleres de la región sobre Nicaragua para el viernes 2 de octubre.

La "reunión de consulta", un instrumento poco común en la OEA, servirá para examinar "las acciones apropiadas" contra Nicaragua, según la resolución aprobada por consenso.

Nicaragua está gobernada con mano de hierro por una pareja presidencial, el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega (80 años) y su esposa Rosario Murillo.

Ese fuerte control sobre la sociedad aumentó tras las protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.

Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.

Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual ha sido reelegido tres veces en cuestionados comicios.

En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.

La última vez que la OEA (34 países miembros activos) celebró una reunión de ministros de Relaciones Exteriores fue en 2019, para examinar la situación en Venezuela.

Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, precisamente por la presión diplomática de los países miembros.