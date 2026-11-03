Ohtani es finalista a un quinto MVP en las Grandes Ligas

La superestrella del béisbol Shohei Ohtani fue incluido este lunes entre los finalistas a los premios MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada de Grandes Ligas, a los que también aspiran figuras latinas como el dominicano Junior Caminero y el cubano Yordan Álvarez.

Ohtani, líder de los Dodgers de Los Ángeles, forma parte del trío de finalistas para el MVP de la Liga Nacional junto a los estadounidenses Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, y Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, flamantes campeones de la Serie Mundial la semana pasada.

El astro japonés, que esta temporada regular firmó 30 jonrones como bateador y una efectividad de 1.79 como lanzador, aspira a un cuarto MVP consecutivo, que sería el quinto en total de su extraordinaria carrera.

Anteriormente Ohtani obtuvo dos galardones por la Liga Americana en 2021 y 2023, cuando formaba parte de los Angelinos de Los Ángeles, y dos por la Nacional en 2024 y 2025 con los Dodgers.

A sus 32 años, el japonés solo tiene por delante en el palmarés del premio a Barry Bonds, que coleccionó siete MVP entre 1990 y 2004, cuatro de ellos de forma consecutiva.

Para Ohtani, un quinto MVP que lo acerque al récord de Bonds endulzaría el amargo paso por los playoffs que vivió este año con los Dodgers.

La popular franquicia angelina despertó abruptamente del sueño de un tercer campeonato consecutivo al ser barrida sin piedad por Milwaukee por 4-0 en la Serie de Campeonato.

En la Liga Americana, los finalistas al MVP son el estadounidense Bobby Witt Jr, de los Reales de Kansas City; el cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, y el dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, subcampeones de la pasada temporada.

Caminero, que jugó su primera Serie Mundial a los 23 años, acumuló 42 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas en la temporada regular.

En el registro de Álvarez, de 29 años, también lucen 42 jonrones y 106 carreras remolcadas.

Los ganadores del MVP, elegidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, se darán a conocer el 12 de noviembre.