ONU adopta reforma de cartografía mundial, más cercana a la realidad

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes una resolución para promover una representación cartográfica mundial más fiel al tamaño real de los continentes, presentada por Togo y varios países africanos.

Este texto, apoyado en particular por los países de la Unión Europea, fue adoptado por 164 votos contra uno, el de EE.UU., y seis abstenciones.

La resolución busca alentar a las organizaciones internacionales y a los Estados a utilizar las proyecciones de Equal Earth.

Esta cartografía abandona la proyección de Mercator, que lleva el nombre de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512.

Su mapa del planeta fue diseñado para la navegación marítima y amplía artificialmente los territorios ubicados en latitudes altas.

"Los mapas dan forma a nuestra comprensión del mundo", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, desde el podio.

"Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales: cuando presentan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones erróneas transmitidas de generación en generación".