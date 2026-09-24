ONU aprueba resolución que pide acciones más contundentes contra la subida del nivel del mar

Las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad el jueves una resolución que exige una acción más contundente frente al aumento del nivel del mar, un peligro existencial para países insulares amenazados por el calentamiento del océano y el derretimiento de las capas de hielo y glaciares.

En 2024, el nivel promedio del mar a escala global aumentó casi 6 milímetros, el mayor incremento anual jamás registrado, y se prevé que suba un metro o más de aquí a finales de siglo si no se toman medidas drásticas.

"El aumento del nivel del mar se mide en milímetros, pero su costo se mide en millones de vidas destrozadas, comunidades desarraigadas y futuros robados", dijo el secretario general António Guterres.

"No podemos permitir que países y culturas desaparezcan bajo las olas", agregó. Los pequeños Estados insulares han alertado de esta amenaza desde 1989.

La resolución busca dar un nuevo impulso a los esfuerzos para abordar el problema: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dar financiación a los países vulnerables.

Incluso pequeños aumentos del nivel del mar implican graves riesgos, explicó Tom Mortlock, analista sénior de investigación sobre catástrofes en Aon.

Las soluciones de tipo natural, como los manglares, "pueden reducir el riesgo costero, pero también pueden abordar el problema central que tenemos con el cambio climático, que es la captura y la mitigación del carbono", afirmó Mortlock.

Las proyecciones indican que las inundaciones que podrían ocurrir una vez cada 50 años con los niveles del mar actuales podrían producirse cada tres o cuatro años si el nivel del mar sube medio metro.