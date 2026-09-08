ONU condena ataques de rebeldes hutíes contra Arabia Saudita

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el martes los ataques de rebeldes hutíes contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita que dejaron decenas de heridos.

Los bombardeos se producen en medio del recrudecimiento de los combates por una ofensiva insurgente hacia el estrecho de Bab al Mandeb, en el mar Rojo.

"Condenamos los ataques transfronterizos de los hutíes contra múltiples sitios en el sur de Arabia Saudita", declaró el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.

"Estos ataques afectaron a civiles e infraestructuras energéticas y, por supuesto, expresamos nuestra profunda preocupación por los informes de víctimas civiles", agregó.

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, atacaron varios objetivos en el suroeste de Arabia Saudita, entre ellos instalaciones del gigante petrolero Aramco, donde 73 personas resultaron heridas, informaron el martes las dos partes.

Según Ansarollah, un medio cercano a los hutíes, los rebeldes golpearon con drones y misiles el aeropuerto internacional de Abha, la base aérea Rey Jalid e instalaciones del grupo petrolero saudita Aramco en Abha y Jizan.

Los rebeldes afirmaron que Arabia Saudita respondió este martes con bombardeos.