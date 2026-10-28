ONU pide al nuevo gobierno de Israel que cambie "radicalmente de rumbo"

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró el miércoles que esperaba que el nuevo Gobierno israelí "cambiara radicalmente de rumbo" y respetara el derecho internacional, después de los comicios generales celebrados en la víspera en el país.

"Israel tiene obligaciones en virtud del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y debe respetarlas. Espero que el próximo Gobierno haga precisamente eso y cambie radicalmente de rumbo", explicó Volker Türk en Nueva York.

"No sigan por el camino de la guerra, en el que creen estar por encima del derecho internacional, porque, francamente, creo que eso es lo que hemos visto en el contexto actual", insistió.

Türk advirtió el lunes del riesgo de "limpieza étnica" en Hebrón, en Cisjordania ocupada, durante la amplia operación militar de Israel desplegada en la región tras la muerte de dos soldados.

"El castigo colectivo constituye una grave violación del derecho internacional", añadió.

Con el 85% de los votos escrutados, el Likud (derecha) del primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aliados suman 54 escaños, frente a los 49 del principal bloque de la oposición liderado por el centrista Gadi Eisenkot.

Ninguno de los dos bandos ha conseguido los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento.