OpenAI afirma que su IA resolvió uno de los problemas más complejos de las matemáticas

La compañía OpenAI afirmó el martes que uno de sus modelos de inteligencia artificial resolvió un acertijo matemático que ha derrotado a las mentes humanas durante generaciones, una declaración que provocó una disputa con investigadores rivales por este mérito.

OpenAI, creadora de ChatGPT, dijo que necesitaron 88 horas y millones de dólares en potencia de cómputo para descifrar lo que se conoce como el problema de Navier-Stokes.

Navier-Stokes es uno de los siete "Problemas del Milenio", una lista con las preguntas abiertas más difíciles sobre matemáticas elaboradas por el Clay Mathematics Institute.

Se trata de las ecuaciones que describen cómo se mueven fluidos como el aire y el agua, y que se utilizan en el diseño de aeronaves, la predicción meteorológica y el estudio del flujo sanguíneo.

OpenAI afirmó que su trabajo mostró que estas ecuaciones pueden fallar con el paso del tiempo, respondiendo a la pregunta tal como fue planteada por el Premio del Milenio.

"Este es un hito importante para la investigación en IA, y la promesa para el mundo es que nuestras preguntas más difíciles podrían llegar a ser respondidas", declaró a los periodistas Mark Chen, director de investigación de OpenAI.

El problema habría sido resuelto por un modelo que aún no ha sido lanzado al público.

Cada Problema del Milenio otorga un premio de 1 millón de dólares. Sin embargo, solo uno ha sido resuelto desde que la lista se publicó en el año 2000. OpenAI dice que no reclamará el dinero si se confirma su hallazgo.

OpenAI explicó que empezó a entrenar un nuevo modelo a finales de agosto, más capaz que cualquiera de los que se ha lanzado públicamente.

El anuncio de OpenAI llegó pocas horas después de que Tristan Buckmaster, matemático de la Universidad de Nueva York, y Levent Alpoge, que trabaja en Anthropic, competidora de OpenAI, publicaran sus propios trabajos asistidos por IA sobre tres ecuaciones relacionadas.

En una declaración publicada junto a sus artículos, Buckmaster dijo que OpenAI solo se interesó por el problema después de que se difundiera la noticia de su investigación, y que había recurrido al mismo enfoque inusual que él y Alpoge se habían dedicado a desarrollar.

Los investigadores de OpenAI negaron haber tenido acceso alguno al trabajo del equipo rival y dijeron que propusieron compartir el mérito.