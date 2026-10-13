OpenAI anuncia arresto de empleado sospechoso de haber colocado micrófono en la empresa
OpenAI, el creador de ChatGPT, anunció el martes la detención de un empleado al que había denunciado al FBI, acusado de haber ocultado un "dispositivo de grabación sofisticado" en una sala de reuniones y de...
OpenAI, el creador de ChatGPT, anunció el martes la detención de un empleado al que había denunciado al FBI, acusado de haber ocultado un "dispositivo de grabación sofisticado" en una sala de reuniones y de haber intentado instalar otros en diferentes sitios.
Según la empresa, el dispositivo, diseñado para pasar desapercibido y dotado de un cifrado (sistema de seguridad, ndlr) complejo, fue descubierto el 30 de septiembre por su equipo de vigilancia.
El empleado, que se incorporó en julio de 2025 a la firma, fue identificado y despedido el 9 de octubre, el mismo día de su detención.
"En este momento no tenemos indicios de que esta persona haya accedido de forma inapropiada a los pesos (parámetros de calibración) de los modelos, al código fuente o a los datos de los clientes", declaró un portavoz.