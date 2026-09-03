OpenAI comienza a desplegar GPT-6 Astra, su modelo más potente

OpenAI empezó a desplegar el jueves GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente, capaz, según la empresa de San Francisco, de utilizar por sí solo un ordenador.

Este salto generacional, un año después de GPT-5, llega tras una serie de ciberataques perpetrados este verano boreal por IA en fase de prueba, entre ellas herramientas de OpenAI, que han ilustrado los riesgos que plantean los modelos más avanzados.

La empresa afirma que el nuevo modelo incluye medidas para mitigar riesgos.

GPT-6 quedará reservado en un primer momento a "un número limitado de organizaciones", antes de abrirse "en los próximos días" a los suscriptores de pago de ChatGPT y a los desarrolladores.

En un video demostrativo, la empresa muestra su modelo, controlado por voz, publicando por sí solo un anuncio de venta en línea.

El modelo puede encontrar un alojamiento en 10 minutos frente a 6 horas para un humano, según los resultados de ensayos presentados por OpenAI.

GPT-6 es el primer modelo de OpenAI que alcanza el nivel de riesgo más elevado de su propia escala de evaluación en ciberseguridad, capaz de hackear solo sistemas informáticos sólidamente protegidos.

Sus funciones más sensibles están reservadas a especialistas en ciberdefensa, y una supervisión automática puede interrumpir las tareas de los usuarios, "incluso para trabajos sin relación con la ciberseguridad".

Por su parte, Anthropic reserva desde abril a socios cuidadosamente seleccionados su modelo Mythos, igualmente capaz de llevar a cabo hackeos por sí solo, del cual una versión limitada, Fable, está disponible para el público desde junio.

OpenAI sostiene que GPT-6 realiza cada tarea a menor coste que su predecesor, con precios similares a los de Anthropic, entre los más altos del mercado.

Consultado por la competencia de los modelos abiertos de bajo precio, especialmente chinos, que podrían amenazar el modelo económico de los gigantes estadounidenses, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, se mostró confiado hablando con periodistas sobre la eficiencia de la nueva versión: "Lo que importa es el precio por tarea" realizada, y no cuánto cuesta usar la IA.