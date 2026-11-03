OpenAI contrata a exsecretario del Ejército de EEUU para un puesto de seguridad nacional

OpenAI nombró al exsecretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, para un puesto recién creado que se enfocará en impulsar el uso de la inteligencia artificial en materia de seguridad nacional, informó la empresa el lunes.

Driscoll se incorporará a OpenAI como asesor principal en ese tema y "brindará acompañamiento sobre cómo la IA avanzada puede fortalecer la seguridad nacional y cibernética", según un comunicado de la compañía.

Driscoll renunció a su cargo en el Ejército estadounidense en septiembre tras reportes de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Me uno a OpenAI para ayudar a Estados Unidos y a nuestros aliados a poner esta tecnología al servicio de quienes nos protegen, de manera responsable", dijo el ahora asesor en el comunicado de OpenAI.

"Las personas que prestan servicio merecen las mejores herramientas que podamos poner en sus manos", afirmó, y agregó que la IA puede ayudar a procesar información y reducir el papeleo.

La preocupación mundial por el poder de las herramientas avanzadas de IA va en aumento tras una serie de incidentes de piratería que involucraron modelos de desarrolladores líderes como OpenAI y Anthropic.