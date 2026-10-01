OpenAI despide a tres empleados por mal manejo de información "sensible"

OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, dijo el jueves que despidió a tres investigadores por presuntamente hacer un mal manejo de "información sensible" y violar las políticas de la compañía, incluido trabajo que involucraba una organización externa que evalúa modelos de inteligencia artificial (IA).

La empresa basada en San Francisco no confirmó de momento sus identidades, aunque al menos dos de los empleados trabajaban en seguridad y alineamiento, según los medios Wall Street Journal y Bloomberg.

"Hemos terminado nuestra relación laboral con tres individuos", dijo OpenAI a la AFP. "Nuestra investigación confirmó que estos tres individuos hicieron un mal manejo de información sensible fuera de los procedimientos establecidos de la compañía, violando nuestras políticas y quebrando la confianza esencial para nuestro trabajo", agregó.