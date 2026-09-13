OpenAI no cotizará en bolsa este año, dice su director ejecutivo

La empresa OpenAI no saldrá a bolsa este año, afirmó su director ejecutivo, Sam Altman, en una entrevista publicada el sábado, en que mencionó las preocupaciones relacionadas con la seguridad de la inteligencia artificial.

"Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa, y no sentimos presión para hacerlo", dijo Altman a la revista de negocios Fortune.

"Diría que no en 2026. Tenemos muchas cosas que hacer", respondió al ser consultado si una oferta pública inicial de acciones (OPI) quedaba descartada para este año.

La empresa no había anunciado una fecha oficial para su salida a bolsa. OpenAI y su rival Anthropic compiten por convertirse en empresas cotizadas públicamente.

Ambas compañías han presentado de forma confidencial la documentación necesaria para una OPI ante los reguladores estadounidenses y aspiran a debutar en bolsa con valoraciones cercanas al billón de dólares.