OpenAI sugiere que EE.UU. lidere la creación de normas globales para la IA

OpenAI propuso este lunes que EE.UU. lidere los esfuerzos globales para establecer un marco normativo de la inteligencia artificial, en medio de las crecientes preocupaciones sobre los peligros que conlleva el desarrollo de esta tecnología para la humanidad

La empresa ha manifestado su apoyo a la cooperación global con el fin de fijar normas de seguridad y protección para el desarrollo de la IA que mitiguen los riesgos

"Estados Unidos está bien posicionado para liderar este proceso, ya que su industria de la IA se encuentra a la vanguardia", afirmó OpenAI en una entrada de su blog

La preocupación se ha intensificado en los últimos meses debido a varios incidentes de modelos de IA y a las advertencias apocalípticas de actores vinculados al sector

"Liderar ahora determinará si Estados Unidos da forma al marco global de la IA o si se limita a observar cómo se afianza a su alrededor un sistema fragmentado, desigual y plagado de conflictos", añadió la compañía con sede en San Francisco

OpenAI también dijo que la polémica RSI, una técnica con la que el modelo de IA aprende por sí mismo y mejora de forma autónoma, no debería perseguirse "a menos y hasta que pueda hacerse de forma segura"

Los críticos temen que la RSI pueda tener consecuencias catastróficas si los seres humanos no son capaces de intervenir