Operativo policial contra la "dark web" deja 350 detenciones en EEUU y Europa

La policía arrestó a 354 personas e incautó grandes cantidades de drogas, armas y dinero en una operación global contra usuarios de la "dark web", informaron autoridades de Europa y Estados Unidos este jueves.

Europol dijo que coordinó una acción encubierta llamada "Operación TorNado", en coordinación con fuerzas policiales de 14 países. Las cientos de redadas en todo el mundo ocurrieron entre mayo de 2025 y octubre de 2026.

La mayoría de arrestos ocurrieron en Estados Unidos (132), Gran Bretaña (59), Hungría (45), Alemania (41) y Francia (23).

"La Operación TorNado enfrentó una de las amenazas más urgentes para la seguridad pública de nuestro tiempo: el tráfico de fentanilo y otras drogas letales a través de la dark web", afirmó el subdirector del FBI, Christopher Raia.

Según el funcionario, las autoridades "asignaron identidades en línea a delincuentes del mundo real, rastrearon transacciones financieras ilícitas y desmantelaron elementos clave de la infraestructura que permitía el funcionamiento de estas redes".

Europol señaló en un comunicado que la operación "puso de relieve la creciente resiliencia de los mercados de la web oscura, que continúan adaptándose a pesar de los cierres".

El funcionario del FBI señaló que la operación debería servir como una "advertencia" para cualquiera que intente "utilizar la dark web para vender" cualquier tipo de narcóticos.

En Europa, las autoridades incautaron casi una tonelada de drogas ilícitas, entre ellas anfetaminas, ketamina, MDMA, cocaína y cannabis.

En Estados Unidos se recuperaron más de 4,8 toneladas de drogas, además de 152 armas de fuego y 150 millones de euros (166 millones de dólares) en efectivo y criptomonedas.