Oponerse a los "data centers", la tendencia en las elecciones de medio mandato en EE.UU.

La oposición a la explosiva construcción de centros de datos para inteligencia artificial se volvió uno de los grandes temas de las elecciones legislativas de medio mandato en EE.UU., con demócratas y republicanos en un mismo bando frente a los gigantes tecnológicos.

En al menos 21 contiendas en 18 estados, candidatos de ambos partidos han utilizado este año anuncios televisivos en los que mencionan a los "data centers", según reportes de marketing citados por varios medios estadounidenses.

Estas instalaciones de procesamiento de datos son altamente demandantes en electricidad y agua.

En 13 estados el aumento de la demanda de energía por parte de los centros de datos ha hecho disparar los costos globales en 9.300 millones de dólares en un año, es decir, un incremento del 174%, según la firma independiente Monitoring Analytics.

Se suma la contaminación sonora, de la que también se quejan quienes viven cerca de estas instalaciones.

La indignación por las facturas de electricidad es parte de un rechazo más amplio a Silicon Valley y sus tecnologías, que potencialmente amenazan el empleo.

Hasta hace poco, numerosos gobernadores y otros responsables locales se apresuraban a ofrecer créditos fiscales cada vez más atractivos a las empresas tecnológicas, con la esperanza de atraer a cambio importantes inversiones.

- Salvaguardas -

En Texas, el gobernador Greg Abbott ha frenado la aprobación de proyectos de centros de datos a la espera de un estudio de impacto sobre el suministro de agua y energía. Sin embargo, este representante republicano había calificado recientemente a su estado como el "epicentro del desarrollo de la IA".

Su adversaria demócrata en las elecciones de noviembre, Gina Hinojosa, quiere imponer una moratoria sobre la construcción de nuevos centros, como ocurre desde hace un año en el estado de Nueva York, a la espera de salvaguardas más estrictas.

En Brazoria, en el suroeste de Houston, Melissa Burnett contó a la AFP cómo la tranquilidad de su barrio se rompió por el ruido de un nuevo centro de datos construido el año pasado.

"No se suponía que debíamos oírlo y no se suponía que afectara nuestra calidad de vida", explica esta vecina de 44 años, que compara el ruido con el de un "tren de carga".

Los mismos argumentos contra los centros de datos se repiten en boca de candidatos de todo el país.

Un republicano candidato al puesto de gobernador en Florida promete proteger a las familias contra estos sitios que hacen subir las facturas de agua y electricidad, mientras que una demócrata en Pensilvania, candidata a la Cámara de Representantes, prevé pedir a las empresas tecnológicas que paguen ellas mismas los sobrecostos.

- A contracorriente -

En Ohio, donde los costos de la energía se han disparado, el tema de los centros de datos es omnipresente en la campaña.

El demócrata Sherrod Brown, que intenta regresar al Senado tras haber perdido su escaño en 2024, ha difundido al menos cuatro anuncios publicitarios en los que acusa a su rival republicano Jon Husted de haber querido atraer nuevos centros a este estado industrial del Medio Oeste cuando era vicegobernador.

En Wisconsin, es el republicano Tom Tiffany quien ataca a su rival demócrata, hasta el punto de apodarlo "Data Center David Crowley".

Sin embargo, a principios de este año, Tom Tiffany había elogiado la IA y votado a favor de acelerar la construcción de las infraestructuras necesarias. Actual diputado republicano y ahora candidato al puesto de gobernador, quiere derogar los créditos fiscales para el sector y aumentar la regulación, sin llegar a prohibir los nuevos centros.

El presidente Donald Trump, por su parte, ha tomado el camino contrario y es ahora casi una figura solitaria dentro de los republicanos.

"Estados Unidos debe seguir siendo dominante en la carrera por la IA, que representa el futuro", ha dicho su portavoz Karoline Leavitt, en un contexto de fuerte competencia con China.

Su gobierno ha impulsado a los gigantes tecnológicos Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI y Amazon a firmar una "promesa de protección de los usuarios".

Las empresas se comprometen a no trasladar al consumidor la factura de la mejora de las centrales y de la red eléctrica necesaria para el desarrollo de su tecnología. Pese a ello, los anuncios contra los centros de datos siguen inundando las pantallas de los estadounidenses.