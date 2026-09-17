Organismo regulador de telecomunicaciones de Venezuela ordena desbloquear sitios web noticiosos

CARACAS (AP) — Las autoridades venezolanas ordenaron el jueves desbloquear numerosos portales de noticias locales e internacionales tras años de restringir el acceso a ellos bajo el argumento de que su contenido atentaba contra la paz y la estabilidad del pueblo venezolano.

“En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la presidenta en funciones Delcy Rodríguez se informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”, indicó la Conatel a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales.

Eso significa que las empresas proveedoras de servicios de internet que operan en Venezuela "han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos”, agregó Conatel.

La organización no gubernamental Ve Sin Filtro —dedicada a monitorear, documentar y denunciar la censura digital de Venezuela— reportó en sus redes sociales que después del anuncio al menos una decena de portales fueron habilitados, pero “sigue la censura contra muchos medios más, además de páginas de ONG, iniciativas políticas", entre otras.

Entre los medios noticiosos desbloqueados destacan la Revista Semana y el diario El Tiempo, de Colombia, y los portales locales Efecto Cocuyo y El Pitazo.

Según cifras de Ve Sin Filtro, unos 200 dominios estaban bloqueados. Se espera que en las próximas horas se incremente el número de sitios habilitados.

“De mantenerse esta medida sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura”, indicó la organización. “Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos", añadió.

El acceso a X fue restablecido el 13 de enero pasado tras permanecer bloqueado por más de 17 meses.

En agosto de 2024 el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó bloquear el acceso a esa red social como parte de una serie de esfuerzos de su gobierno para tratar de suprimir el intercambio de información entre las personas que expresaban dudas sobre su afirmación de victoria en los comicios presidenciales de ese año, en particular después de que la oposición presentó pruebas creíbles de que su candidato había sido el ganador.

El 3 de enero de este año Estados Unidos, en un audaz operativo militar, depuso y capturó a Maduro, quien fue seguidamente trasladado a Nueva York donde enfrenta un juicio por el presunto delito de narcotráfico.

El desbloqueo de portales noticiosos fue anunciado en momentos en que delegados de la Asamblea Nacional y exlegisladores de la oposición se encuentran en Caracas para dar comienzo a un segundo ciclo de diálogo con el propósito de diseñar una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.

La delegación opositora celebró el anuncio en su cuenta en X antes del comienzo del encuentro.

“Hoy se abre una ventana que muchos venezolanos llevamos años esperando: varios medios de comunicación vuelven a estar al alcance de quien quiere saber qué pasa en su país... Esto es un derecho en una democracia plena, no una concesión”, publicó en X la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora. "Este es un primer paso, todavía faltan muchos medios y tienen que volver todos”.