Órgano de control no ve delitos en obras de la Fed como insinuó Trump

El organismo de control de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) no encontró motivos para tomar acciones penales por la renovación de la sede de la institución en Washington, según un informe publicado el miércoles.

Donald Trump había considerado sospechoso el desvío al alza de la factura de las obras, y apoyó la apertura de una investigación judicial contra el extitular del banco central Jerome Powell, al que quería destituir.

"En ningún momento durante nuestra evaluación encontramos motivos razonables para creer que se había producido una vulneración de la ley penal federal que requiriera una remisión al fiscal general de Estados Unidos", señaló la Oficina del Inspector General (Oig) de la Fed en el documento publicado online.

La actuación de la Oig, un servicio independiente, había sido solicitada por el propio Powell en julio de 2025, cuando ya enfrentaba constantes críticas por parte del jefe del Estado.

Trump le reprochaba que no recortara las tasas de interés para estimular la actividad económica, buscaba apartarlo del cargo y había empezado a cuestionar su probidad.

En abril, el Departamento de Justicia archivó una investigación penal sobre los sobrecostes contra Powell. Los cargos fueron retirados después de que un senador del propio partido de Trump se negara a confirmar al sucesor escogido por el presidente para el cargo de Powell si no se ponía fin a la investigación penal.

La fiscal estadounidense Jeanine Pirro dijo entonces que acataría las conclusiones de la Oig.

La investigación se centró en un importante proyecto de renovación del edificio de la sede de la Fed en Washington, cuyos costes estimados aumentaron de 1.300 millones de dólares en febrero de 2020 a 2.400 millones de dólares en diciembre de 2024.

La Oig indicó que su investigación detectó deficiencias en la gestión del proyecto de renovación, pero "no identificó faltas administrativas".