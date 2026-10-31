Orlando City de Griezmann cae en Charlotte y compromete su pase a playoffs de MLS

El Orlando City fue goleado 4-0 por el Charlotte FC y complicó sus opciones de clasificar para los playoffs de la liga norteamericana de fútbol (MLS), este sábado en la penúltima fecha de la temporada regular.

La derrota en el Bank Of America Stadium, en Charlotte (Carolina del Norte), marcó también el fin de una racha de cinco partidos consecutivos anotando goles del atacante francés Antoine Griezmann.

Henry Kessler a los seis minutos; Allan Saint-Maximin (49'), Abdoulaye Doucouré (84') y Rodolfo Aloko (90+4') anotaron los goles del Charlotte, que ya se tiene asegurado su lugar en la postemporada y marcha cuarto en la Conferencia Este con 53 puntos.

Orlando City, por su parte, se estanca en el noveno lugar del mismo sector con 43 puntos, en zona de repechaje.

Los siete primeros de cada conferencia avanzan directo a los playoffs, mientras que el octavo y el noveno de cada sector se enfrentan entre si por los dos últimos cupos -uno para cada conferencia- en la primera ronda de la postemporada.

Griezmann, de 35 años, disputó los 90 minutos pero no pudo extender una racha en la que anotó seis goles en cinco partidos y que lo catapultó a candidato al Jugador Más Valioso (MVP).

El Orlando City enfrentará a New England en la última jornada de la temporada regular, mientras que Charlotte FC visitará al Inter Miami de Lionel Messi.