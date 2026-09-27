Orlando City de Griezmann cae goleado; Nashville se acerca al Supporters' Shield

El Orlando City encajó este sábado su tercera derrota consecutiva en la MLS al caer 4-2 ante Philadelphia Union, en un partido en el que el francés Antoine Griezmann disputó los 90 minutos, mientras Nashville se afianzó como líder de la clasificación general con una victoria sobre Toronto.

Griezmann, la principal figura del Orlando City, participó en el descuento de los visitantes al asistir al colombiano Iván Angulo en los minutos finales del encuentro disputado en el Subaru Park de Filadelfia.

Sin embargo, la gran figura de la noche fue el estadounidense Milan Iloski, autor de su segundo triplete de la temporada. Con sus tres tantos alcanzó los 16 goles en la campaña y se metió de lleno en la lucha por la Bota de Oro de la MLS, una clasificación que encabeza Lionel Messi con 20 conquistas.

Iloski, de 27 años, es el principal candidato para llevarse el premio al Jugador de la fecha 28.

Los Leones siguen sin poder recuperarse y suman derrotas consecutivas en el torneo de liga después de caer en semifinales del torneo de copa estadounidense, poniendo en riesgo un cupo directo en los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

Una historia completamente distinta vive Philadelphia Union, con seis triunfos consecutivos, marcando 23 goles y recibiendo seis en una racha que le permite soñar con terminar entre los cuatro mejores del Este.

- Nashville imparable -

El alemán Hany Mukhtar anotó un doblete en la victoria 2-0 de Nashville sobre Toronto FC en Geodis Park (Nashville).

Los de B.J. Callaghan llegaron a 60 puntos y son líderes indiscutibles en la lucha por el Supporters' Shield.

Además, quedaron a 14 puntos de igualar el récord de puntos en la temporada regular establecido por el Inter Miami del "Tata" Martino en la temporada 2024.

Toronto sigue sufriendo fuera de casa, sumó su octava derrota con apenas dos triunfos y tres empates en 13 partidos.

- Montreal de Alexis volvió a ganar -

El CF Montreal del chileno Alexis Sánchez rompió una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria al imponerse 3-1 sobre FC Cincinnati.

Sánchez, de 37 años, se mantiene a la espera de su primer gol o asistencia después de ocho partidos, cuatro como titular, en la liga.

El mexicano Daniel Ríos abrió el marcador al minuto 25 mientras que el alemán Prince Owusu completó doblete llegando a 15 tantos en el 2026.

Es el sexto triunfo de la temporada para Montreal, que se mantiene en el último lugar de la Conferencia Este con 24 puntos.