Orlando Magic derrotó sorpresivamente el lunes 115-105 a domicilio a los Boston Celtics, que con ese resultado cedieron el liderato de la Conferencia Este de la NBA a Philadelphia 76ers.

A continuación, las escenas más destacadas del lunes en la liga norteamericana de básquetbol:

- Orlando baja a Boston -

Desmond Bane y Franz Wagner se combinaron para 45 puntos en el triunfo del Magic sobre los hasta hoy líderes del Este, los Boston Celtics, que vieron cortada una racha de seis victorias consecutivas.

Bane encabezó la anotación de Orlando con 24 puntos, mientras que el enrachado Wagner terminó con 21 puntos y nueve asistencias.

Boston llegaba al duelo del lunes en casa, el TD Garden, con la intención de afianzarse en la cima del Este. Pero después de recuperar la ventaja al final del tercer cuarto, los Celtics fueron barridos en el último periodo, cuando Orlando se desató con un cuarto parcial de 40 puntos.

Bane lideró esa explosión final con 15 puntos para ayudar a Orlando a completar su cuarta victoria consecutiva.

"Las cosas están encajando", dijo el polivalente jugador tras una victoria que deja a Orlando con marca de 6-7.

"El inicio de la temporada no fue como queríamos, cuerpo técnico nuevo y lidiamos con algunas lesiones al principio".

"Pero estamos empezando a recuperar jugadores y a ganar confianza", añadió.

Jayson Tatum fue el máximo anotador de los Celtics con 24 puntos, 12 rebotes y cuatro asistencias, mientras que Paul George acertó cinco triples dentro de una cosecha de 22 puntos.

- Los Sixers aprovechan -

La derrota de Boston permitió a los Philadelphia 76ers encaramarse al primer puesto del Este gracias a su victoria por 135-123 sobre los Brooklyn Nets en Nueva York.

Con los Sixers dando descanso a LeBron James en el quinteto inicial, Joel Embiid tomó las riendas con una actuación de 37 puntos.

Jaylen Brown aportó 31 puntos y Tyrese Maxey sumó 24, para que Philadelphia mejorara su registro a 12-3.

Los Sixers parecían encaminarse a una victoria aplastante tras abrir una ventaja de 24 puntos en el segundo cuarto, pero los Nets reaccionaron y lograron acercarse a cuatro puntos en la parte final del último periodo antes de que Philadelphia se recompusiera para asegurar el triunfo.

"Estuvo bien, pero dejamos ir un poco el partido en la segunda mitad, así que tenemos que hacer un mejor trabajo en mantenernos concentrados", dijo Embiid. "En ofensiva hicimos un gran trabajo, pero en defensa tenemos que ser mejores".

- Miami sigue ganando -

El Miami Heat prolongó su excelente momento de forma al sumar su quinta victoria consecutiva con un contundente 128-110 sobre los Houston Rockets.

Tras comenzar la temporada con una racha de cuatro derrotas seguidas, Miami mejoró a 8-6 en el Este con una impresionante victoria de principio a fin.

El astro griego Giannis Antetokounmpo anotó 20 puntos y Klay Thompson agregó 17, incluidos cinco triples, mientras ocho jugadores de Miami terminaron con doble dígito en anotación.

Alperen Sengun (23 puntos) y Kevin Durant (22) lideraron la ofensiva de los Rockets, que cayeron a 11-4 y se mantienen en el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

"Los muchachos están jugando con alegría en ofensiva y se están dejando la piel en defensa", afirmó el entrenador de Miami, Erik Spoelstra.

"Quiero que jueguen con alegría y que se diviertan en ofensiva, y están ocurriendo muchas jugadas divertidas ahí fuera; pero no están recortando caminos en defensa", añadió.