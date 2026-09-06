Osaka se mete con muchos apuros en octavos del US Open

La japonesa Naomi Osaka, doble campeona del US Open, logró el sábado un agónico pase a los octavos de final del Grand Slam de Nueva York frente a la belga Elise Mertens.

Osaka, decimotercera del ranking mundial, necesitó cuatro pelotas de partido para tumbar a Mertens (20ª) por 6-3, 3-6 y 7-5.

La ex número uno mundial dejó escapar un primer set de ventaja y luego se vio 4-2 abajo en el tercero.

Los nervios se abalanzaron sobre la japonesa, que lleva cinco años peleando por su regreso a una final de Grand Slam.

Osaka dividía su frustración entre reproches propios y un tenso intercambio con su equipo.

También necesitó recibir tratamiento médico en la pantorrilla y el tobillo izquierdos.

Pero Osaka alcanzó a quebrar a tiempo de emparejar el parcial y tener una primera pelota de partido.

Mertens, de 30 años, resistió esa oportunidad y otras dos pelotas de partido en el tiebreak antes de que Osaka firmara un triunfo liberador.

"La verdad es que no me puedo creer que gané este partido", reconoció sobre la cancha. "Hubo un momento en el que sentí que puse todo mi corazón en la pista".

"Honestamente, no sentí que hubiera jugado increíble y eso me estaba desanimando mucho. Estuve muy negativa conmigo misma, lo siento mucho por mi comportamiento", afirmó.

"Este es mi torneo favorito, así que realmente quería jugar bien delante de ustedes", dijo al agradecer el férreo apoyo de la grada de Nueva York.

Su siguiente rival será la kazaja Elena Rybakina, número dos mundial, o la ucraniana Yuliia Starodubtseva.

Para Osaka, las semifinales que logró el año pasado en Flushing Meadows siguen siendo su mejor resultado en un Grand Slam desde que dio a luz a su primera hija a mediados de 2023.