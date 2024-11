Otro ataque de Donald Trump a la prensa: dice que no le importa que alguien les dispare a los periodistas

LITITZ, Pensilvania.- Donald Trump le dijo a una multitud el domingo que no le importaría si alguien disparara a los medios de comunicación presentes en su mitin aquí, intensificando su retórica violenta en uno de sus eventos de cierre de campaña donde se desvió repetidamente del mensaje.

Trump hizo el comentario mientras se quejaba del vidrio a prueba de balas que lo rodeaba en el escenario, un elemento fijo en sus eventos al aire libre desde un intento de asesinarlo en un mitin en julio.

“Tengo este trozo de vidrio aquí”, dijo Trump. “Pero lo único que tenemos aquí son noticias falsas, ¿no? Y para atraparme, alguien tendría que atravesar las noticias falsas”.

“Y eso no me molesta tanto”, dijo Trump. “No me molesta. No me molesta”. El público estalló en carcajadas.

Trump también dijo que lamentaba haber dejado el cargo después de perder las elecciones de 2020 y tratar de revertir el resultado. En un momento dijo que “no debería haber dejado” la Casa Blanca, al tiempo que se quejaba de la gestión de la frontera por parte de los demócratas y volvía a sus falsas afirmaciones de que había ganado las elecciones de 2020.

“Lo hicimos muy bien”, dijo. Los últimos comentarios de Trump sobre los medios de comunicación subrayaron su aceptación del lenguaje violento, días después de recibir críticas por sugerir que la ex congresista republicana Liz Cheney no sería tan “halcón de guerra” si entrara en combate y tuviera armas “apuntando a su cara”.

Fue el broche final a una semana en la que Trump y sus aliados hicieron reiterados comentarios incendiarios u ofensivos que podrían alejar a los votantes moderados en la recta final de la carrera presidencial.

El vocero de la campaña de Trump, Steven Cheung, emitió un comunicado en el que contradecía los comentarios del presidente el domingo. Dijo que el sentimiento no tenía “nada que ver con que los medios de comunicación se vieran perjudicados”, y añadió que Trump en realidad quería decir que los miembros de los medios de comunicación lo estaban “protegiendo y, por lo tanto, ellos mismos estaban en gran peligro”.

El mitin de Trump en Lititz, que se celebró en el aeropuerto del condado de Lancaster, Pensilvania, se desvió del guion más de lo habitual.

Las críticas de Trump a los medios que difunden “noticias falsas” han sido un elemento básico de sus actos de campaña durante años. Los miembros del público abuchean a la prensa en cada evento, a instancias de Trump, en lo que se ha convertido en una especie de ritual.

Pero los comentarios de Trump del domingo fueron una escalada, y llegaron en un momento en que el lenguaje violento de Trump ya está en el centro de atención.

“Pongámosla allí con un rifle y nueve cañones disparándole, ¿dale?”, dijo Trump sobre Cheney en un acto de campaña el jueves. “Veamos cómo se siente al respecto, ya sabes, cuando las armas le apunten a la cara”.

El ex presidente dijo que simplemente estaba criticando a los políticos de línea dura que no han ido a la guerra, pero sus palabras desencadenaron una fuerte reacción: Cheney los calificó de amenazadores y dijo: “Así es como los dictadores destruyen las naciones libres”.

Trump también ha utilizado un lenguaje violento contra quienes lo molestan en sus actos. En 2016, después de que alguien interrumpiera un mitin en Las Vegas, Trump le dijo a la multitud: “Aquí hay un tipo que está lanzando puñetazos, es muy desagradable, gritándole a todo el mundo”, y luego agregó: “Me gustaría darle un puñetazo en la cara”.

En Iowa, durante la misma campaña, animó a sus seguidores a “darles una paliza” a los posibles provocadores de alboroto. Y el mes pasado, en un mitin en California, Trump sugirió que un provocador de alboroto recibiría una paliza más tarde.

