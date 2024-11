En vivo desde Miami: qué ganan y qué pierden los latinos si triunfa Trump o Harris en las elecciones de Estados Unidos

MIAMI.- Los latinos votantes están casi todos de acuerdo, pero en dos veredas totalmente enfrentadas: la inmigración es uno de los puntos claves que definen su voto, sea para el republicano Donald Trump o para la demócrata Kamala Harris en estas elecciones de Estados Unidos 2024.

La votación anticipada transcurre normalmente bajo el cálido sol en la biblioteca de Weston, una ciudad en las afueras de Miami. Unas 50 personas aguardan en cola para ingresar a votar. Afuera, los carteles y la campaña transcurre normalmente, incluso con las propias autoridades locales que se postulan a la elección.

Trump vs. Harris: qué define el voto de los latinos de Miami

Fabio Andrade es colombiano y se postula para comisionado en la ciudad de Weston, que renueva dos de las cuatro bancas. Como un ciudadano, se acerca para hablar con los votantes. Su apoyo es hacia el expresidente Donald Trump, y menciona como primer punto el trato migratorio. “Los latinos que hemos venido a Estados Unidos creemos en el orden y la ley, por eso vinimos a este país. Estos valores se están perdiendo, mantener la frontera abierta y dejar entrar todo tipo de personas está afectando mucho nuestra comunidad latina. Viene gente dispuesta a trabajar por centavos y nuestro profesional debe aceptar un trabajo por poco dinero. Por eso considero que necesitamos un presidente que cierre la frontera y garantice que quien está legal pueda progresar. La apertura de la frontera nos tiene muy preocupados”, remata.

Patricia De Biase es colombiana, llegó a los Estados Unidos cuando tenía 6 años y trata de captar votantes para otro comisionado local, Rolando Chavez. Aunque los separe un metro de distancia en la vereda, los separa un océano. Ella votó a Harris, porque la visión de Trump respecto de la inmigración le da miedo. “Harris va a hacer lo correcto, ¿qué vamos a hacer los ciudadanos, andar con los papeles de ciudadanía en la mano? Trump quiere sacar a todos los latinos”, critica, y asegura que la gente mayor y la generación más joven van a hacer que gane Harris. “Ella ve claro el futuro y muchas mujeres republicanas me están diciendo que no le confesaron a sus maridos, pero votan por Harris porque no les gusta Trump”, asegura.

Inmigración y economía

Valeria Serrano sale de votar y se saca la foto con un marco que dice I voted early (Yo voté antes, en inglés). Ecuatoriana, con 30 años de residencia en Estados Unidos, asegura que votó a Harris porque es proinmigrante. “Ella va a abrir las fronteras de una manera legal”, confía. La “persecución” al latino es uno de los temores mayores del latino demócrata.

Aura Arrieta es venezolana y vive hace 11 años en Miami. “Voté por Trump, no solo por el bien de los latinos, sino del país en general. Necesitamos retomar las riendas del país. El punto más importante es la inmigración y la economía. Con Trump la economía fluctuaba de manera fabulosa, la bolsa de valores estaba en su mejor punto. Y la inmigración hoy es público y notorio el desastre que tenemos, eso hay que enmendarlo. Pararlo y resolverlo. Porque la ley existe y hay que cumplirla”, sintetiza. Arrieta asume que el planteo de Trump a la defensa de la industria nacional y la política más liberal, en cuanto a impuestos y cargas a los empresarios, podría beneficiar a los empresarios latinos que llegan al sur de Florida o que tienen pequeños negocios.

El voto de la fe en Florida, para Trump

Sin embargo, algunos de los latinos reconocen que no sienten fuerte atracción por ninguno de los dos candidatos. Muchos votan también a Trump alegando a su ética y moral. Es el nacionalismo cristiano impartido en escuelas religiosas como reacción a la formación de los niños en temas sensibles como perspectiva de género y temas afines.

Aníbal Valencia es venezolano, y vive hace 14 años en Estados Unidos. Vota a Trump, y está haciendo campaña para Chris Eddy, representante republicano en el congreso. “Yo soy un hombre de fe, soy conservador. Priorizo los principios cristianos. En la inmigración no se trata de aceptar a quien sea, sino guiarse por la legalidad, hay que impulsar el mundo a hacer las cosas de forma legal, Trump está tratando de hacer las cosas bien”, sostiene.

El temor por el impacto en venezolanos, nicaragüenses y cubanos

Sebastián Golitz es argentino, vive hace 10 años en Estados Unidos, y se considera un republicano moderado, pero no trumpista. “Trump tiene una retórica antimigratoria muy fuerte y creo que también hay una discriminación racial contra los latinos del ala trumpista”. Cree que una victoria de Trump podría generar un sentimiento contrainmigratorio más general y se pronuncia explícitamente en contra de una política migratoria expansiva. “Yo lo sufrí en carne propia cuando apliqué a la green card en la época de Trump, que tardaron muchísimo en procesar el trámite”, remarcó.

Si además se limitan los asilos a venezolanos y nicaragüenses que huyen de las dictaduras, un triunfo de Trump podría afectarlos negativamente. “Si mantiene el embargo en Cuba, los que envían remesas a Cuba se encontrarían imposibilitados de hacerlo. Si bien los cubanos son pro Trump en general, por la política anticastrista, se verían perjudicados”, analiza el argentino. “Harris está planteando una reforma inmigratoria en favor de regularizar a los dreamers, los jóvenes que llegaron al país de forma ilegal con sus padres. Si eso prospera, los millones de inmigrantes ilegales podrían regularizar la situación inmigratoria”.

Beneficios para latinos, la esperanza demócrata

Carlos Anino, otro argentino, imagina que en líneas generales Harris podría beneficiar a los latinos en cuestiones de inmigración, justicia social, y salud. “Harris propone una reforma migratoria para beneficiar alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados, que en gran parte son latinos, y en esa reforma hay respuesta a los dreamers. Harris dijo que piensa en una reforma policial para reducir la criminalización de delitos menores, que uno pensaría que podría impactar a la comunidad latina, que quizá se los presume culpables, pero puede generar el riesgo que se mantengan niveles de inseguridad no deseados”, señala.

“Por otra parte, una de las iniciativas de Trump a nivel económico es enfocarse en desregular industrias, reducir impuestos, apoyo a los pequeños emprendedores, y podría beneficiar a la comunidad latina en áreas como el comercio minorista, la agricultura, la construcción. Pero Si Trump llega a hacer esa deportación masiva, lo que no habrá empleados para esos trabajos”, reflexiona.