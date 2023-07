escuchar

BALTIMORE, Maryland.- Otro tiroteo masivo vuelve a ser protagonista en los medios estadounidenses. Dos personas murieron y 28 resultaron heridas esta madrugada cuando se desplegaba una fiesta callejera en un barrio al sur de esta ciudad del estado de Maryland. Las víctimas fatales son dos jóvenes de 18 y 20 años que fueron baleados durante el confuso episodio.

El comisario Richard Worley informó que una mujer adulta, cuyo nombre aún se desconocía, fue encontrada muerta en el lugar; en tanto, nueve víctimas fueron transportadas a hospitales cercanos y todas, excepto tres que se encontraban en estado crítico, fueron dadas de alta con el transcurso de las horas, agregó el efectivo. La otra víctima fallecida también era un adulto, cuyo nombre tampoco se supo de inmediato.

Otro tiroteo masivo en EE.UU.: dos muertos y decenas de heridos durante una fiesta callejera Baltimore Police Department

Worley agregó que 20 personas más fueron trasladados a otros hospitales de la zona, informó la agencia de noticias AFP. El incidente ocurrió en torno a las 00.30, hora local, durante la celebración del llamado “día de Brooklyn”, en la urbanización de Gretna Court. Las fuerzas de seguridad habían identificado a un sospechoso por el tiroteo, pero se había dado a la fuga.

Otro tiroteo masivo en EE.UU.: dos muertos y decenas de heridos durante una fiesta callejera Julio Cortez - AP

”Es una tragedia absoluta que no tenía que suceder” , dijo el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, en la conferencia de prensa. ”Quiero que los responsables me escuchen claramente: no vamos a parar hasta que los encontremos”, advirtió Scott, y agregó: “Espero que cada vez que respiren piensen en las vidas que arrancaron hoy”.

Hace poco menos de un mes, un atacante produjo un tiroteo que dejó tres muertos y un herido de gravedad en la fábrica de Columbia Machine en Smithsburg, Maryland. Smithsburg se encuentra a unos 120 kilómetros al oeste de Baltimore, una de las principales ciudades del estado.

Otro tiroteo masivo en EE.UU.: dos muertos y decenas de heridos durante una fiesta callejera Julio Cortez - AP

Otro tiroteo masivo en EE.UU.: dos muertos y decenas de heridos durante una fiesta callejera Julio Cortez - AP

Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego de todos los países desarrollados , con una cifra de 20.200 fallecidos en 2022, según la organización Violence Archive. La problemática se atribuye a la libre portación de armas tutelada por la Constitución nacional.

Con información de AFP

LA NACION