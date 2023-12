escuchar

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos detectó que varias empresas les pagaron mal a los trabajadores y violaron las leyes salariales federales. Con una investigación se determinó que a 14.000 trabajadores de Florida se les debe una parte de más de 6,5 millones de dólares en salarios no reclamados. Para poder saber si se está entre los afectados, habilitaron un sistema digital.

¿Quiénes son los afectados?

De acuerdo con Miami Herald, la División de Salarios y Horas del Trabajo del departamento obtuvo el dinero de compañías que fueron investigadas, quienes quizás violaron la Ley de Normas Laborales Justas, que cubre el pago de horas extras, el salario mínimo y una serie de otras pautas, indican. “Las violaciones salariales relacionadas con los trabajadores con visas H-2A son tan comunes en Florida como el fraude”, sentencia el medio citado.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el programa de visas H-2A permite a los empleadores o agentes estadounidenses que cumplan con requisitos reglamentarios específicos, contratar ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar empleos agrícolas temporales.

Una investigación determinó que a miles de trabajadores no se les pagó conforme a las leyes de Estados Unidos Unplash / Tim Mossholder

Cuando una empresa viola las leyes laborales, el Departamento de Trabajo de EE.UU. recupera los salarios que no fueron pagados en nombre de los empleados. Lissette Vargas, directora interina de distrito de la Oficina de la División de Salarios y Horas de Miami, dijo que, para cuando finalice la investigación y se recupere el dinero, es posible que la gente ya no este en esa empresa y que los empleadores no proporcionen la información más actualizada.

También se indicó que se retendrá el dinero solo durante tres años antes de entregárselo al Departamento del Tesoro. “En la comunidad del sur de Florida, las violaciones salariales son más comunes entre los trabajadores de la construcción, restaurantes, agricultura, cuidadores y almacenes”, señaló Vargas al Herald.

¿Dónde están los trabajadores a los que no se les pagó en Florida?

A nivel nacional, la agencia tiene más de US$161 millones adeudados a unos 222 mil trabajadores. De esas cifras, US$6.577.333 están en Florida, para 14.174 empleados. “Los tres condados con más trabajadores con dinero no reclamado son Orange, Miami-Dade y Hillsborough”, aseguran.

La mayor parte del dinero se les debe a los trabajadores de Miami-Dade, y corresponde a una cifra de US$863.467. A los empleados de Orange se les adeudan pagos por US$638.104 y en Broward la cifra es de US$541.524.

La mayoría de los adeudos de las empresas en Florida son a trabajadores de industria como la construcción y otras Unplash / Etienne Girardet

Cómo saber si estoy en la lista de pagos a trabajadores de Florida

La División de Salarios y Horas del Trabajo cuenta con una base de datos de las empresas, que indica los salarios adeudados a los trabajadores. Se deberá ingresar al sitio con el nombre de la compañía, que se puede filtrar por estado.

El siguiente paso, si se está entre los afectados, es ingresar el nombre. Así, la aplicación confirmará si se deben salarios. Luego se deberá completar cierta información de contacto que se puede usar para enviar el formulario de reclamo de salarios atrasados e instrucciones.

Una vez que el solicitante haya completado y firmado el formulario, seguirá las instrucciones para crear una cuenta de login.gov. Luego, lo cargará junto a los documentos de respaldo que son:

Copia de su tarjeta de Seguro Social.

Copia de su Tarjeta de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN).

Copia de licencia de conducir/identificación estatal.

W-2.

Talón de pago.

Cualquier otra documentación de respaldo que verifique su identidad.

Después de enviar su formulario de reclamo de pagos atrasados, la División de Horas y Salarios tardará seis semanas en procesarlo y enviar un cheque correspondiente al adeudo.