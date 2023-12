escuchar

Una joven mexicana utilizó su cuenta de TikTok para contar, uno a uno, los dólares que le pagaron por trabajar durante seis días. Identificada solo como Anita, suele compartir con sus seguidores desde tips de belleza hasta sus experiencias. “Lo que gano en una semana en Estados Unidos como mesera”, comenzó el video que, hasta el momento, suma miles de reacciones.

“Ayer me pagaron, aquí está mi nombre (...) Lo tengo que abrir porque hubo dos veces que me dieron de más, entonces, lo regreso”, señaló Anita mientras sacaba los billetes de un sobre blanco. Posteriormente, dio detalles sobre cómo fue su jornada de la semana: “Trabajé lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Trabajé seis días”. Enseguida, procedió a revisar la cantidad de dinero: “Gané 480 dólares. Las propinas son para mí”.

Una joven mexicana contó el dinero que ganó en solo seis días como moza en EE.UU. @ anliso0 / TikTok

Aunque la joven no reveló qué parte de sus ingresos eran propinas, se sabe que en algunos estados de EE.UU. los empleadores permiten que los trabajadores se las queden de forma íntegra para complementar sus salarios. “Si me va bien, pues ya, saco un poquito más; si me va mal, no saco mucho. Esto es lo que gano en una semana. Me alcanza, me tengo que apretar mucho, pero sí me alcanza”, aseguró la mexicana.

Así es su sueldo para vivir en EE.UU.

La joven explicó que, aunque esta cantidad significa mucho dinero en México, es justo lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas. “Aún no tengo hijos, así que me alcanza”, señaló: “Si ustedes lo convierten en pesos mexicanos, es mucho, pero acuérdense que uno aquí gana en dólares y gasta en dólares”. Aunque su jornada de trabajo solo le permite descansar un día, ella se siente agradecida por tener un lugar fijo.

Para dar más detalles de su vida en Estados Unidos, Anita reveló que su trabajo de moza le permite hacer la combinación con su vida de estudiante, aunque tampoco especificó si tiene que hacer una jornada completa o parcial: “A mí el trabajo me beneficia un buen porque está cerquita de mi casa, a veces los trabajos son flexibles porque yo estudio. Entones, me da tiempo de ir a la escuela y de trabajar también, al mismo tiempo”.

Los seguidores de Anita en TikTok hicieron comentarios sobre sus ganancias y mientras unos dijeron que era justo, otros aseguraron que la cantidad era apenas funcional. “En peso mexicano, son 8317 pesos”; “Lo más seguro es que gastes el doble de eso”; “Ganas en una semana, lo que yo gano en un mes en Ecuador”, fueron algunas de las reacciones que generó el clip, que suma más de 600 mil reproducciones.

¿Cuál es el salario de un mozo en Estados Unidos?

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. el salario promedio para los mozos es de US$15,87 por hora en los restaurantes familiares, mientras que en establecimientos como hoteles aumenta a US$16,23 y en otro tipo de restaurantes especiales hasta US$17,48. Los estados que más pagan por ese oficio son Washington DC, Nueva York, Arizona y Vermont, según la página oficial. No obstante, cabe destacar que esto varía en cada estado y en algunos es mucho menor.