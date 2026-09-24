Palestino, otra vez sin visa para hablar en la ONU, se dirige a la asamblea por video

El presidente palestino Mahmud Abás se dirigió a la Asamblea General de la ONU el jueves y ofreció declaraciones pregrabadas desde su oficina en Ramala, después de que Estados Unidos le negara a él y a otros altos funcionarios palestinos visas para asistir a la reunión por segundo año consecutivo.

“El pueblo palestino enfrenta uno de los momentos más peligrosos de su historia”, declaró Abás al citar la ocupación militar israelí en Cisjordania y Gaza. Israel, sostuvo, “ha atacado todas las necesidades básicas de la vida”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tenía previsto hablar en persona a primera hora de la tarde.

Abás, que ahora tiene 90 años, encabeza desde 2005 la Autoridad Palestina, que es el representante del pueblo palestino reconocido internacionalmente. Pero su respaldo entre los palestinos se ha debilitado durante años de corrupción y los asaltos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Bajo Abás, Palestina ha sido reconocida como país por la mayoría de los Estados miembros de la ONU. Pero sobre el terreno en Cisjordania, esas medidas, en gran parte simbólicas, no han afectado la ocupación militar israelí. A lo largo de la guerra en Gaza, Abás y la Autoridad han quedado en gran medida marginados de las negociaciones sobre su futuro, en favor de un proceso de transición guiado por la Junta de Paz del presidente Donald Trump.

La Autoridad Palestina se creó en virtud de una serie de acuerdos de paz con Israel en la década de 1990 y administra zonas semiautónomas de Cisjordania, dependiendo en gran medida de la ayuda extranjera.

Fue expulsada de Gaza después de que Hamás ganara las elecciones parlamentarias de 2006 y tomara el control por la fuerza. Abás fue elegido en 2005 supuestamente para un mandato de cuatro años. La Autoridad no ha celebrado elecciones presidenciales ni legislativas desde 2006.

Israel capturó Cisjordania y Jerusalén oriental en la Guerra de los Seis Días de 1967, y los palestinos quieren ambos territorios como parte de su futuro Estado. Los palestinos y gran parte de la comunidad internacional consideran que los asentamientos son ilegales y un obstáculo para crear un Estado palestino viable y contiguo.

Abás grabó el video el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.