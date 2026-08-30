Palou acaricia el título en IndyCar tras victoria de O'Ward en Milwaukee

El español Álex Palou acaricia el título de campeón de la IndyCar por cuarta vez consecutiva, y quinta de su carrera, tras la victoria del mexicano Pato O'Ward este domingo en la carrera Milwaukee Mile 250.

El catalán de 29 años largó en la primera posición, pero acabó en la quinta casilla pese a haber liderado 115 de las 250 vueltas de la antepenúltima prueba de la temporada.

El resultado, sin embargo, permitió al piloto de Chip Ganassi Racing abrir seis puntos de ventaja sobre su perseguidor en la general, el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global), que fue sexto.

Necesita de apenas 11 unidades para agigantar su leyenda en la popular serie automovilística estadounidense, en la que ya ha ganado el título en 2021, 2023, 2024 y 2025. Tiene una ventaja de 97 puntos con 108 en disputa.

Palou puede asegurar el quinto trofeo de su carrera este mismo domingo, cuando se dispute la primera de las dos carreras programadas en Milwaukee.

La primera debía disputarse el sábado pero fue aplazada para esta jornada (22.00 GMT) debido a lluvias.

O'Ward, de 27 años, partirá en la primera posición de esa carrera, en la que buscará su tercer triunfo de la campaña tras el logrado en Mid-Ohio en julio y en la Milwaukee Mile 250.

El piloto mexicano del equipo Arrow McLaren, rezagado de la lucha por la corona, partirá en la primera posición en la reanudación de las últimas 159 vueltas de esa prueba.

"Nunca he estado en esa posición, es una locura. Espero que la lluvia esté lejos, vamos a tratar de repetir y hacer historia al ganar dos carreras el mismo día", dijo el vencedor.

El neozelandés Scott McLaughlin, de Team Penske, y el danés Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, completaron el podio en la primera carrera dominical.