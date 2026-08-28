Para Sabalenka, recuperar su mejor nivel es "cuestión de tiempo"

La bicampeona del Abierto de Estados Unidos y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se mostró confiada este viernes en que recuperará en Nueva York su mejor tenis.

La bielorrusa, de 28 años, no gana un torneo desde marzo, cuando conquistó consecutivamente los torneos WTA 1000 de Indian Wells y Miami.

Es "solo cuestión de tiempo" volver a su mejor nivel, aseguró.

Luego de su doblete en marzo, Sabalenka fue derrotada en cuartos de final en Roland Garros e incluso encadenó tres eliminaciones en octavos de final en Wimbledon y los WTA 1000 de Canadá y Cincinnati.

La sequía de títulos le hizo peligrar el liderato del ranking, acechada por la kazaja Elena Rybakina, que está a 434 puntos.

"No ha sido el mejor periodo, no he jugado mi mejor tenis", afirmó la líder del circuito desde octubre de 2024.

"Estas lecciones difíciles me harán mucho más fuerte y me obligarán a trabajar aún más duro. Estoy trabajando en el aspecto mental de mi juego", agregó. "Es solo cuestión de tiempo que vuelva".

Sabalenka iniciará su camino hacia el tricampeonato en el US Open frente a la colombiana María Camila Osorio (58).

La bielorrusa salió bien parada en su parte del cuadro, ya que evita a la polaca Iga Swiatek y a la estadounidense Coco Gauff, dos excampeonas en Flushing Meadows, que ganaron respectivamente los WTA 1000 de Toronto y Cincinnati este mes.