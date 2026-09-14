Para Zverev, es "increíble" ganar el US Open tras el "desgarro" de 2020

El alemán Alexander Zverev disfrutó el domingo de la sensación "increíble" de ganar su primer título de US Open, tras la dramática derrota que sufrió en el mismo escenario en la final de 2020.

El número dos mundial, que en aquella final desperdició una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem, se redimió este domingo al derrotar al joven estadounidense Ben Shelton.

Con dos títulos de Grand Slam en su palmarés, tras el de junio en Roland Garros, Zverev dijo que ha logrado ser el mejor tenista en este momento gracias a su "trabajo duro".

PREGUNTA: ¿Cómo se siente ganar su primer US Open?

RESPUESTA: "Se siente increíble, especialmente después del desgarro que sufrí aquí en 2020. Levantar por fin este trofeo es una sensación increíble".

P: ¿Qué le ocurrió después de lograr el punto de partido? (Zverev no se dio cuenta enseguida de que había ganado, nota del editor)

R: "Pensaba que estaba 5-1. Sabía que le había roto el servicio dos veces, pero creía que iba 5-1 en vez de 6-2, lo cual me ayudó de alguna manera, porque no me puse realmente nervioso al sacar para ganar el partido".

P: ¿Estaba tan concentrado que no prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor?

R: "En ese momento estaba muy concentrado. No oía ningún ruido. Estaba como en una especie de túnel en el que simplemente no oía nada. Y además el público hace mucho ruido, es imposible oír a la jueza. No oí que dijera: 'Juego, set y partido'. Creo que simplemente me olvidé del marcador".

P: Shelton dijo que es el jugador que más trabaja en el circuito. ¿Lo siente así?

R: "Sí, creo que estoy entre los que más trabajan, seguro. Ya lo dije antes: no creo que sea el más talentoso en ningún sentido. No creo que tenga un talento dado por Dios como sí tienen algunos otros. Creo que la mayor parte de mi tenis viene del trabajo duro, de muchas horas en la pista y el gimnasio".

P: ¿Cree que es el mejor jugador del mundo en este momento?

R: "Hay que tener todo en cuenta: con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz volviendo de una lesión después de 4 meses, ahora mismo, en este instante, seguramente sí. Pero con los dos en forma y a su mejor nivel, seguramente no... Si todos están en forma, creo que Jannik sigue estando por delante".