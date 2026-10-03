Paraguay vence a Colombia y prolonga su buen momento postmundialista

Paraguay venció 1-0 a Colombia en el partido que se jugó este viernes en el estadio Sports Illustrated en Harrison (Nueva Jersey), el segundo amistoso que ambas selecciones disputan tras el Mundial de Norteamérica.

El gol de la victoria de la Albirroja llegó al minuto 56 después de un rebote del golero Aldair Quintana en el área que aprovechó Hugo Benítez, quien fue novedad en la titular que dispuso Gustavo Alfaro para el encuentro contra los cafeteros.

Paraguay, fiel a su estilo defensivo y combativo, propuso un juego físico y de transiciones rápidas que complicaron a los colombianos.

Con una presión sobre el mediocampo, los paraguayos cerraron los espacios de los volantes dirigidos por Néstor Lorenzo.

La gran novedad de Colombia fue la línea de tres defensores que montó Lorenzo, una formación inusual para su equipo.

La Albirroja afrontó este segundo compromiso tras la victoria por 2-0 frente a Bolivia el domingo en Washington, un encuentro resuelto con un doblete de Miguel Almirón.

Paraguay fue una de las sorpresas del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final. Posteriormente cayó con Francia en los octavos.

Colombia, por su parte, llegó a Harrison tras empatar 1-1 con México el pasado sábado en Baltimore, en el primer compromiso de la selección cafetera después del Mundial, donde su recorrido terminó en los octavos de final con una derrota por penales frente a Suiza.

Alineaciones:

Colombia: Aldair Quintana - Kevin Andrade, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí (Samuel Velasques 71), Édier Ocampo (Daniel Muñoz 83), Álvaro Angulo (Leandro Campaz 46), Richard Ríos (Matías Orozco 71), Gustavo Puerta (Jhon Solís Romero 83) - Yáser Asprilla, Luis Suárez (Kevin Viveros 46), Jhon Arias (Camilo Durán 88). DT: Néstor Lorenzo.

Paraguay: Orlando Gill - Juan Cáceres (Alan Benítez 65), Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso - Adrián Cubas, Diego Gómez, Hugo Cuenca (Matías Galarza 75), Miguel Almirón (Mauricio Prado 85) - Julio Enciso (Ramón Sosa Acosta 85), Hugo Adrián Benítez (Álex Arce 65). DT: Gustavo Alfaro.