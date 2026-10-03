Paraguay vence a Colombia y prolonga su buen momento postmundialista

Paraguay sumó su segunda victoria en partidos amistosos después del Mundial de Norteamérica al vencer 1-0 este viernes a Colombia en el estadio Sports Illustrated en Harrison (Nueva Jersey).

El gol de la victoria de la Albirroja frente a los cafeteros llegó al minuto 56 por la autoría Hugo Benítez, quien fue novedad en la titular que dispuso Gustavo Alfaro para el encuentro contra los cafeteros.

Paraguay llegó a este compromiso tras la victoria por 2-0 frente a Bolivia el domingo en Washington, lo que afianza el proyecto del técnico argentino Gustavo Alfaro.

Fiel a su estilo combativo, los paraguayos propusieron un juego físico y de transiciones rápidas, que complicaron la salida de los jugadores colombianos. Con una presión sobre el mediocampo, los paraguayos cerraron a espacios a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Alfaro mantuvo buena parte de su nómina tipo para este segundo encuentro. Las modificaciones en la titular fueron el atacante Benítez y el arquero Orlando Gill, que retomó su posición en el once inicial.

"Fue un lindo partido, uno no se detiene en el resultado, acá no hay una necesidad imperiosa, este es el momento de probar y ensayar", dijo Alfaro en rueda de prensa tras el compromiso.

Del lado de Colombia, la gran novedad fue la línea de tres defensores que montó Lorenzo, una formación inusual que sirvió en el primer tiempo como experimento para el equipo.

"Teníamos ganas de probar otro sistema (...). Lo que pasa es que nos costó aceitar la salida. Nos dejamos presionar, cometimos muchos errores en ese aspecto", dijo Lorenzo también en charla con los periodistas.

Los colombianos vienen de empatar 1-1 con México el pasado sábado en Baltimore, en el primer compromiso de la selección cafetera después del Mundial, donde su recorrido terminó en los octavos de final con una derrota por penales frente a Suiza.

- Buen momento la Albirroja -

La Albirroja afrontó este segundo compromiso tras la victoria por 2-0 frente a Bolivia el domingo en Washington, un encuentro resuelto con un doblete de Miguel Almirón.

El gol frente a Colombia llegó después de un centro que se coló entre los defensores cafeteros. Benítez aprovechó un rebote en el área del golero debutante Aldair Quintana.

Paraguay fue una de las sorpresas del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final.

Alfaro renovó recientemente su contrato con Paraguay con miras al Mundial de 2030, después de llevar al equipo de regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, una campaña que terminó con la eliminación guaraní en los octavos de final ante Francia.

"Paraguay, antes de la Copa del Mundo, estaba detrás de una ilusión. Después de la Copa del Mundo, Paraguay está detrás de una expectativa", agregó Alfaro.

Colombia, por su parte, tiene el reto de llenar el vacío que dejaron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron de la selección absoluta tras el Mundial.

Gustavo Puerta y Yáser Asprilla aparecen hasta ahora como dos de los nombres llamados a liderar el relevo generacional de Colombia en el mediocampo, mientras que Jhon Arias, volante del Palmeiras, comienza a asumir un papel más protagónico como nuevo portador de la camiseta número 10.

En la víspera del duelo con Paraguay, Lorenzo aseguró que Colombia se encuentra en una etapa de "construcción" tras el Mundial.