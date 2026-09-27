Paraguay vence dos a cero a Bolivia en amistoso con doblete de Almirón

Paraguay se estrenó en su primera cita después del Mundial 2026 con una victoria de 2-0 ante Bolivia en Washington, en un amistoso en el estadio Audi Field que reforzó la confianza en el proyecto del argentino Gustavo Alfaro.

El 10 de Paraguay, Miguel Almirón (Atlanta United), fue la figura del partido al marcar un doblete tras la histórica participación albirroja en el Mundial de Norteamérica.

Durante los primeros minutos, la defensa de la Verde se mostró como un bloque compacto y su escuadra protagonizó la primera acción de peligro en el minuto 7, de la mano de Carlos Melgar con un potente remate de media distancia que el portero paraguayo Gastón Olveira desvió al tiro de esquina.

El marcador se abrió en el minuto 17 en una jugada coordinada en la que Diego Gómez rompió la línea defensiva de Bolivia con un centro desde media distancia. Robert Morales bajó el balón en el área y con la cabeza asistió a Almirón, que con un zurdazo anotó el primer gol para Paraguay.

Apenas iniciado el segundo tiempo, la Albirroja amplió su ventaja con otro gol de Almirón, que recibió el balón dentro del área con un pase complicado de Julio Enciso, y disparó con un potente zurdazo elevado que Viscarra no logró detener.

La Verde solo reaccionó hacia la última etapa del segundo tiempo.

En el minuto 74, una falta de José Canale sobre Miguel Terceros hizo que el árbitro pitara un penal a favor de Bolivia.

Terceros envió un remate lento a ras del suelo que Gastón Olveira rechazó sin dificultades.

Bolivia perdió así su única posibilidad de lograr el descuento, pese a varios intentos posteriores de rematar al arco rival.

Alineaciones:

Bolivia: Guillermo Viscarra - Luis Haquín, Efraín Morales (Richet Gómez 88), Diego Arroyo (Marcelo Torrez 87) - Diego Medina (Yomar Rocha, 61), Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil (Robson Tome 90), Roberto Fernández - Miguel Terceros (José Flores 88), Fernando Nava (Jesús Maraude 49), Carlos Melgar (Ramiro Vaca 50). DT Óscar Villegas.

Paraguay: Gastón Olveira - Juan José Cáceres, Gustavo Gómez (Clever Ferreira 77), Omar Alderete (José Canale 59), Alexandro Maidana - Diego Gómez (Matías Galarza 59), Andrés Cubas (Mathias Villasanti 46) - Miguel Almirón, Julio Enciso, Maurício Magalhães (Ramón Sosa 60), Robert Morales (Álex Arce 59). DT Gustavo Alfaro.