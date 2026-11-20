La lucha contra el crimen organizado dividió este viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA), una parte de cuyos miembros decidió reforzar su colaboración mutua en virtud de un mecanismo de defensa colectivo que data de la Guerra Fría.

Doce países que firmaron en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) votaron una resolución para examinar "posibles acciones diplomáticas, jurídicas u otras que no impliquen el uso de la fuerza armada" contra los cárteles de la droga y las organizaciones del crimen organizado.

Los cancilleres o representantes permanentes ante la OEA de esos doce países se reunirán posteriormente para debatir esas medidas, tras la aprobación de esa resolución durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

Brasil, México y Uruguay encabezaron la oposición a esta resolución, que, por reglamento, solo fue votada por los 18 países en el seno de la OEA adherentes y miembros activos del TIAR.

La OEA tiene 32 miembros en la actualidad, y a su vez una mayoría de la organización es parte del TIAR, fundado en Río de Janeiro, básicamente como un instrumento de ayuda mutua frente al comunismo.

Brasil y Uruguay forman parte del TIAR, y votaron en contra de la resolución, al considerar que la lucha contra el crimen organizado, aun siendo un peligro esencial para la región, no amerita invocar un tratado de defensa.

México, que se retiró del TIAR en 2002, no pudo votar, así como otros países como Canadá, Bolivia o Ecuador, que sin embargo presidía la reunión del Consejo Permanente de la OEA.

"La respuesta hemisférica a la delincuencia organizada transnacional no puede depender de un instrumento concebido en el marco de la Guerra Fría", alertó el representante mexicano en la reunión, Alejandro Encinas.

"Uruguay entiende y no minimiza los impactos y afectaciones que el crimen organizado genera", añadió el embajador uruguayo, Edison Lanza.

"Pero ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país" añadió.

Estados Unidos es uno de los doce países que pidió votar esa resolución por parte de los miembros del TIAR.

"Cada Estado de las Américas, especialmente aquellos que luchan con todas sus fuerzas contra cárteles de la droga que controlan vastas extensiones de territorio, debería aplaudir nuestra acción de hoy, no condenarla ni socavarla" criticó el representante estadounidense, Michael Kozak.

"Al centrarnos en el narcoterrorismo, nos estamos uniendo en torno a un enemigo común e indiscutido cuyas actividades ponen en peligro a todo el continente" añadió.