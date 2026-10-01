Participación del Estado salvadoreño en actividades con bitcoin se está reduciendo, señala el FMI

La participación del Estado salvadoreño en actividades relacionadas con bitcoins se está desmantelando, al tiempo que se fortalecen las regulaciones correspondientes, afirmó este jueves el FMI tras aprobar un nuevo tramo de préstamo de 140 millones de US$ al país centroamericano.

El Salvador se comprometió a eliminar totalmente cualquier exposición de sus cuentas públicas a las criptomonedas durante las últimas discusiones en torno al programa de 1.400 millones de US$ de apoyo firmado con el Fondo.

"No se prevé una mayor acumulación de bitcoin más allá de las donaciones documentadas", explicó el FMI en un comunicado de prensa para informar de la aprobación del tramo de crédito.

"Debe otorgarse prioridad a mejorar la transparencia y la divulgación de las tenencias de criptoactivos del sector público, así como a perfeccionar los marcos regulatorios, de supervisión y de gobernanza", añade el texto.

La cuestión del bitcoin ha sido el elemento más seguido con el FMI del acuerdo desde que el presidente Nayib Bukele suscribió una línea de crédito por 1.400 millones de US$.

El plan del FMI exigía que El Salvador redujera el experimento con el bitcoin, que lo había convertido en un favorito de la industria de las criptomonedas y en una curiosidad en las finanzas mundiales.

El crecimiento de la actividad económica de El Salvador "ha superado las expectativas" y el gobierno continúa con su programa de ajuste y estabilidad fiscal, señaló el Fondo.

La perspectiva de aumento del PBI para este año es del 4,5%.

Alrededor del 30% de los salvadoreños viven sin embargo en la pobreza, y los planes de recortes han afectado duramente al sector público.