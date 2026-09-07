Partidarios de Trump celebran victoria regional de la ultraderecha en Alemania

Seguidores del presidente estadounidense Donald Trump celebraron este lunes la aplastante victoria de la AfD, de extrema derecha, en unas importantes elecciones regionales.

La AfD, antimigrante y afín a los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadounidense, Donald Trump, alcanzó el domingo su mayor victoria hasta la fecha con 44% de los votos en las elecciones de la región oriental de Sajonia-Anhalt.

Trump no ha reaccionado explícitamente, pero el domingo por la noche publicó una infografía de los resultados en su plataforma Truth Social.

El exembajador estadounidense en Alemania durante el primer mandato de Trump, Richard Grenell, dijo que los resultados significan "una gran victoria y un nuevo día en Alemania".

"La gente está lista para el cambio, sin importar cómo los llamen", dijo Grenell en X.

El magnate tecnológico Elon Musk fue uno de los primeros en celebrar la victoria de la AfD con un rotundo "¡Bien hecho!", en respuesta a una publicación de la codirigente nacional de la AfD, Alice Weidel.

Musk simpatiza desde hace tiempo con la AfD. Antes de las elecciones federales de febrero de 2025 describió a la fuerza como "la mejor esperanza para el futuro de Alemania".

Ulrich Siegmund, de 35 años, principal candidato de AfD en Sajonia-Anhalt, agradeció a Musk por su apoyo y dijo que recibiría "con agrado la oportunidad de una cooperación sólida y constructiva".

"Alemania volvería a ser un lugar en el que valdría la pena invertir", afirmó en X.

La AfD se convirtió en las elecciones legislativas de 2025 en el principal partido de la oposición a nivel nacional.

Ninguna región alemana ha estado gobernada por la extrema derecha desde 1945.

Tras la votación de Sajonia-Anhalt, la extrema derecha obtendría 39 escaños en el Parlamento regional, tres menos de los necesarios para tener mayoría absoluta (42), por lo cual no está claro si podrá gobernar en solitario.