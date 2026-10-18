Partido de NFL en París sigue en pie pese a protestas en Francia

El partido de la NFL entre los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers de la próxima semana en París sigue en pie pese a las protestas y los disturbios en Francia, informó la liga de football americano este domingo.

Casi 2.400 personas fueron detenidas el sábado y 997 agentes policiales y gendarmes resultaron heridos durante las masivas manifestaciones contra el alto costo de la vida que derivaron en caos generalizado y saqueos en suelo francés.

Las autoridades parisinas enfrentaron nuevos actos de violencia el domingo.

"Los preparativos para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el próximo domingo continúan según lo programado", indicó la poderosa liga estadounidense en un comunicado difundido a varios medios.

"Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y nuestros socios en todos los aspectos operativos y de seguridad", agregó. "No ha habido ninguna interrupción ni impacto en las sedes de la liga".

El del 25 de octubre será el primer encuentro de temporada regular de la NFL en Francia, un esfuerzo de la competición para abrirse al mercado extranjero.

Los Saints planean viajar a París inmediatamente después de su partido contra los New York Giants en Nueva Jersey el domingo y entrenar en la capital francesa durante la semana.

Los Steelers, que juegan el domingo contra los Tampa Bay Buccaneers, esperan entrenar en casa durante la semana y llegar a territorio francés el viernes.