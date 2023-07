Pasaron tres días en un increíble resort hawaiano y se dieron un lujo que dejó a muchos boquiabiertos

escuchar

Cuando una familia de Washington D.C. planeó sus vacaciones de verano en Hawái, nunca imaginó que terminarían enamorados del destino, a tal grado que decidieron hacer una inversión para ampliar su patrimonio y disfrutar cada año de un lugar de ensueño, rodeados de belleza natural y comodidades de lujo.

El año pasado, el matrimonio conformado por Joan y Ned Woodward, eligió un resort hawaiano de Timbers Kaua’i tras haber escuchado la experiencia previa de su hija, quien les contó maravillas sobre las instalaciones del complejo turístico, que se ubica en la llamada “Isla Jardín” o “El Jardín de Hawái”, una porción del archipiélago a unos 170 kilómetros al noroeste de Honolulu.

El complejo turístico y residencial se ubica en la isla de Kauai Timbers Kaua’i Ocean Club & Residences

A su llegada, la única expectativa de la pareja era pasar un breve receso de su agitada vida en la capital del país mientras se relajaban en la lujosa suite que reservaron, con un espectacular campo de golf a su servicio, así como un restaurante que basa su cocina en platos tradicionales hawaianos y trabaja con el concepto de llevar los alimentos orgánicos de la granja a la mesa.

“Imagínese despertar cada día con un cálido amanecer hawaiano desde la terraza de su residencia frente al mar”. Con esta provocativa invitación, el complejo turístico también ofrece a los visitantes la opción de invertir en lo que ellos mismos llaman un “trozo de paraíso”.

La familia apenas había pasado dos días de disfrutar cuando Joan, la madre de la familia Woodward, comenzó las charlas con el equipo de ventas. Pese a que inicialmente Ned se mostraba más escéptico sobre la idea, todo cambió cuando fueron invitados a cenar con otros propietarios y conocieron a un famoso jugador de hockey, que los convenció de ser parte de ese lugar.

La isla Kauai es conocida por sus atractivos naturales como montañas, selvas tropicales, cascadas y playas Timbers Kaua’i Ocean Club & Residences

Un lujo de millonarios para quedarse con parte del hotel en Hawái

Con la decisión tomada, los Woodward pagaron poco más de 1,1 millones de dólares para cerrar el acuerdo bajo la modalidad de propiedad fraccional, que les otorgaba una sexta parte de una residencia frente al océano Pacífico, con tres habitaciones y un espacio interior de casi 300 metros cuadrados.

Este tipo de contrato les permite disfrutar de seis semanas de vacaciones planificadas cada año. Al contar su historia para CNBC Make it, Joan Woodward afirmó que quiere inspirar a otros a tomar este tipo de decisiones que les permitan tener una mejor calidad de vida: “Si esperas a jubilarte para disfrutar de tu vida o piensas que tienes que llegar a cierto nivel antes de hacer este tipo de cosas, te lo vas a perder. Durante 40 años no tomé ni una semana extra de vacaciones y ahora me lo tomo en serio, porque solo tienes una vida”, destacó.

Un paraíso natural en EE.UU.

La isla de Kauai, donde se ubica la nueva propiedad de la familia, es conocida como un paraíso natural en el Pacífico, con una peculiar geografía caracterizada por imponentes acantilados, cascadas majestuosas y exuberantes valles, además de sus playas de arena dorada y aguas cristalinas.

LA NACION