Participaban de una competencia de surf, un tiburón los rodeó y ni se dieron cuenta: “Se acercan sin ser detectados”

Como cada verano, las redes sociales se inundan de imágenes de bañistas disfrutando de las playas y el océano, donde se suelen encontrar con todo tipo de criaturas marinas. Aunque en algunos casos, las escenas pueden resultar divertidas, alegres e inolvidables, otras logran generar cierta incertidumbre en el usuario que la vea.

Sucede que, ante estas visitas masivas a las playas, también se invade el hábitat natural de las especies marinas, que en su intento de defender su espacio pueden generar terror en las personas.

Un tiburón se acercó a un grupo de surfistas y aterró a todos los competidores: "Salieron a salvo"

En esta ocasión, nos dirigimos a un campeonato de surf en Jeffreys Bay, Sudáfrica, donde un tiburón blanco generó pánico y tensión entre los espectadores. Casualmente, la mencionada localidad fue escenario algunos años atrás del ataque de un tiburón a un surfista, según informa La Vanguardia.

Gracias a Nathan Florence, uno de los participantes de la competencia de surf, se volvió viral en YouTube el video del tiburón. El hawaiano, de 29 años, también se animó a escribir sobre lo sucedido mediante su cuenta oficial de Facebook donde relató el suceso que protagonizó.

Un tiburón aterró a un grupo de surfistas en Sudáfrica (Fuente: Captura de Video)

Según informó el deportista, algunas personas que se encontraban en el lugar se habían percatado de la presencia del tiburón de grandes dimensiones. Debido a esto, es que se informó rápidamente a la organización que enviaran un dron para hacer seguimiento al animal marino.

El dron sobrevoló la playa y registró toda la escena en imágenes cenitales que muestran al tiburón cómo nada muy cerca de los surfistas sin que ellos se den cuenta. “Intentamos advertir a Rio Waida (surfista que aparece en el video) a través del dron de que se acercaba a él”, reveló Florence.

“Afortunadamente, todo salió bien y todos entraron y salieron sanos y salvos mientras el tiburón seguía su camino. ¡Fue increíble presenciar eso! Sabemos que estamos surfeando en su casa, pero ver lo fácilmente que se acercan sin ser detectados es impresionante”, comentó el hawaiano.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios ante el inquietante video?

El clip superó las 670 mil reproducciones y obtuvo más de 5 mil reacciones y cerca de mil comentarios. Entre los mensajes más destacados de los usuarios de las redes sociales, se encuentran los que admiran la valentía de los surfistas, la labor del encargado del dron, entre otros.

“Es una locura lo sigilosos que son, ¡nadan sin ser detectados!”, “Llevo sentado con la boca abierta 10 minutos, no me acuerdo de respirar. No puedo imaginar cómo se sintieron al grabar esto” e “Increíble trabajo de drones. Si te sirve de consuelo, la mayoría de las veces no atacan a los humanos, pero están demasiado cerca para su comodidad. Lo admito, me aterrorizan los tiburones. Estos surfistas son valientes. Les deseo lo mejor”, son algunos de los comentarios más populares.

