MIAMI (AP) — Un pastor de Florida con ciudadanía haitiana y estadounidense fue declarado culpable el miércoles de cargos federales en Estados Unidos derivados del asesinato en 2021 del presidente haitiano Jovenel Moïse.

Christian Emmanuel Sanon fue declarado culpable de cargos que incluyen conspiración para matar a Moïse, tras un juicio de casi ocho semanas en un tribunal federal de Miami. Enfrentaba un total de ocho cargos, entre ellos conspiración para secuestrar o matar a una persona fuera de Estados Unidos.

Podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Los fiscales federales señalaron que el sur de Florida fue un centro para planificar y financiar el complot para derrocar a Moïse e instalar a un presidente elegido por los conspiradores. El gobierno indicó que Sanon fue la opción inicial de los conspiradores para reemplazar a Moïse. Los fiscales también afirmaron que Sanon ayudó a recaudar dinero para la conspiración y organizó el viaje a Haití y el alojamiento para él y otras personas en la nación caribeña.

Sanon reconoció en su testimonio durante el juicio que en un momento dado estuvo en comunicación con personas que intentaban reemplazar a Moïse, pero subrayó que el grupo ya había elegido a otra persona mucho antes del asesinato. Negó tener conocimiento de planes para matar a Moïse.

Sanon nació en Haití y se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente. Declaró que trabajó con iglesias en comunidades de inmigrantes haitianos en Florida y el centro norte de Estados Unidos.

Haití no ha tenido presidente desde que un escuadrón compuesto en su mayoría por soldados colombianos retirados mató a Moïse e hirió a su esposa en una incursión nocturna en su casa el 7 de julio de 2021. Haití tiene un historial de dictadura, convulsión política e intervención extranjera que desde hace tiempo ha obstaculizado a un gobierno democrático.

La elección de un nuevo presidente está programada para el próximo año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.