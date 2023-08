escuchar

Cada paso de Pedro Pascal se convierte en noticia gracias al furor que desató con su trabajo en recientes producciones, como The Mandalorian, que lo llevaron a ser una de las celebridades más seguidas y queridas por el público. Sin embargo, el domingo, cuando visitó Margate, una pequeña localidad inglesa, su presencia estuvo lejos de ser un acontecimiento. No solo no recibió ningún trato de celebridad, sino que se encontró con que la exposición de arte dedicada a él, que quería visitar, estaba cerrada.

La muestra se llama Hiperfijación con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) y es obra de la artista Heidi Gentle Burrell, quien hizo 14 retratos de Pascal debido al impacto que tuvo en ella el trabajo del actor chileno en Game Of Thrones y The Last Of Us. “En ese momento tenía TDAH. Lo veía (a Pascal) en muchos programas y pensé que tiene una cara increíblemente interesante”, declaró Burrell a Sky News. “Entiendo por qué algunas personas piensan que es una obsesión pero, desde el punto de vista del dibujo, tiene características interesantes en su rostro”.

Desafortunadamente, Pascal no pudo entrar a la galería de arte para ver la muestra en su honor. Cuando llegó a la galería encontró que el lugar no abre los domingos, un dato que desconocía. El nominado al Emmy iba acompañado de Robert Diament y Russell Tovey, quienes lideran el podcast Talk Art. Para reírse de la situación, el trío se tomó una foto en el exterior del lugar. “Amigos del arte de Margate reunidos”, escribieron en el pie de la imagen publicada en Instagram.

Pedro Pascal y sus amigos, Robert Diament y Russell Tovey, visitaron una pequeña galería de Margate, Inglaterra @talkart

El incidente dejó a la artista con el corazón roto y a la dueña del lugar, Jessica Rhodes Robb, agobiada. “Nos sentimos mortificadas de que no pudieran entrar; nuestra política de apertura los domingos está definitivamente bajo revisión. Le enviaremos a Pedro un regalo de la exposición a modo de disculpa”, le dijo la propietaria de la galería a CNN.

José Pedro Balmaceda Pascal nació el 2 de abril de 1975, en Santiago de Chile @heidigentleburrell

Por lo pronto, la artista Gentle Burrell anunció que en septiembre habrá una segunda parte de la exhibición. “Me dio rabia que fuera un domingo, cuando la galería estaba cerrada. Me hubiera encantado que Robert (Diament) lo trajera cuando la galería está abierta”, comentó a The Independent. “Solía verlo en Buffy the Vampire Slayer y en muchos dramas criminales, en los que siempre pensé que era muy bueno. La primera película en la que lo vi se llamaba Bloodsucking Bosses, pero lo amaba antes de que fuera famoso”.

Pese a todo, The Rhodes Gallery, en Margate, localidad costera británica ubicada en el distrito de Thanet, del condado de Kent, comenzó a registrar un aumento de visitas. Sky News reportó que las ventas de arte aumentaron significativamente desde el posteo del actor.

Una de las obras de Heidi Gentle Burrell sobre Pedro Pascal heidigentleburrell

Finalmente, Jessica Rhodes Robb, a través de su galería, extendió su agradecimiento a Pedro Pascal por la foto que rápidamente se hizo viral. “¡El último evento ocurrió oficialmente! El mismo Pedro Pascal, junto con Robert Diament y Russel Tovey tomándose selfies frente a la muestra de Heidi en nuestra galería. Maravilloso e increíble. ¡Gracias, gracias, gracias!”.

La exposición sobre Pedro Pascal estará abierta hasta el 1° de septiembre en Rhodes Gallery, Inglaterra @therhodesgallery

Una de las pinturas se llama “Pedro persa” y es una de las favoritas de la galerista. Tiene un costo de 500 libras (US$634,85) y está a la venta, como el resto de la obra. “Heidi ha recibido el reconocimiento que merece como una artista maravillosamente talentosa. Estamos tan orgullosos de ella y no podríamos estar más contentos. Muchas gracias de nuevo a Robert Diament, Russel Tovey y, por supuesto, a Pedro Pascal”, cerró la propietaria en su mensaje.

"Pedro persa", la obra más notable de la muestra inspirada por Pedro Pascal @therhodesgallery

LA NACION