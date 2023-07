Pedro Pascal y Jenna Ortega hacen historia para los actores latinos en EE.UU.

escuchar

Los actores sensación del momento, Jenna Ortega y Pedro Pascal, hicieron historia de cara a la 75ª edición de los premios Emmy. Por primera vez en casi dos décadas, la Academia de la Televisión reconoció el trabajo de los actores latinos en las categorías principales y ambos se unieron a la breve lista de esta minoría en conseguir nominaciones destacadas. Ortega, quien da vida a Merlina Addams en la nueva versión de Los locos Addams, de Netflix, se volvió la tercera latina en la historia en lograr el reconocimiento en una categoría de Mejor Actriz, mientras que la estrella de The Mandalorian es el primer latino nominado a Mejor Actor desde 1999.

Este miércoles se reveló el listado completo de las series, actores y actrices nominados a los Premios Emmy, que son el máximo galardón de la televisión. La serie Succession encabezó la lista con 27 nominaciones, seguida de The Last of Us, con 24, donde Pascal interpreta al contrabandista Joel Miller. El actor se convirtió en el primer latino nominado en una categoría de Actor Principal desde 1999, cuando Jimmy Smits fue ternado por su interpretación de Bobby Simone en NYPD Blue. Además, también logró una nominación como Mejor Actor Invitado en Serie de Comedia por su trabajo como presentador en Saturday Night Live y Mejor Narrador por la producción Patagonia: Life On The Edge Of The World.

Jenna Ortega saltó a la fama por su papel en la serie Merlina, dirigida por Tim Burton Instagram @jennaortega

Por su parte, Jenna Ortega está nominada como Mejor Actriz de Comedia por su papel de Merlina en la exitosa serie homónima de Netflix. Es además la tercera latina incluida en una categoría como Mejor Actriz tras Rita Moreno en 1983 por 9 to 5, de ABC, y America Ferrera por Ugly Betty, en 2007. Tras el éxito indiscutido que alcanzó esta producción, que batió récords de audiencia, Merlina fue nominada para 12 premios en total, incluida la categoría de Mejor Serie de Comedia.

Pedro Pascal hizo historia con las nominaciones a los Premios Emmy (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Además de ellos, Aubrey Plaza, de origen puertorriqueño, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto, por su interpretación de Harper en el drama de HBO The White Lotus.

Aunque ambos actores marcan un paso importante para las comunidades latinas, todavía hay una baja representación dentro de la industria estadounidense. El año pasado, la Academia de Televisión no tuvo mucho reconocimiento hacia los intérpretes hispanos: Oscar Isaac, por Secretos de un matrimonio y Colman Domingo, por Euphoria, fueron los dos únicos nominados.

Para este 2023, no se consideró a Selena Gomez, por Only Murders in the Building, ni a Diego Luna por la serie Star Wars: Andor. en las categorías principales. La edición de los Emmy será el próximo 18 de septiembre.

La representación latina en la televisión, un cambio necesario

Los avances en la representación de actores y actrices latinos se produce luego de que la plataforma Samba TV realizara un informe del estado de la diversidad en los programas y de cómo estos elencos pueden beneficiar a los estudios. Los resultados evidenciaron que las audiencias son cada vez más propensas a interactuar con el contenido en el que se ven representados.

El informe examinó los patrones de visualización en los hogares de diferentes etnias y encontró una relación positiva del 43% entre los que ven programas con porcentajes más altos de estrellas no blancas. En los hogares negros, la cifra fue mayor, con un 67%.

Además, a medida que Estados Unidos incrementa en diversidad, Samba TV destacó que la mayoría de los protagonistas en el cine y televisión son blancos y que menos de la mitad de los programas cuentan con un protagonista asiático o latino, una tendencia que destaca aún más el logro de Pascal y Ortega este año.

LA NACION