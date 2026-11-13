Pegula avanza a semifinales de las WTA Finals, donde enfrentará a Andreeva

La estadounidense Jessica Pegula derrotó este jueves a la checa Linda Noskova y se ganó un lugar en las semifinales de las WTA Finals, donde le espera un duelo con morbo frente a la rusa Mirra Andreeva.

Pegula se impuso 7-6 (7/2), 4-6 y 7-5 a Noskova en el último partido de la jornada en Indian Wells (California), un triunfo que significó la eliminación de su compatriota Coco Gauff.

Con un registro de dos victorias y una derrota, Pegula avanzó a las semifinales como segunda del Grupo 1 detrás de Noskova (2-1), que ya tenía la clasificación asegurada.

Pegula chocará el sábado contra la joven Andreeva, líder del Grupo 2, mientras que Noskova se medirá contra la ganadora del partido del viernes entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la ucraniana Elina Svitolina.

Pegula y Andreeva, de 32 y 19 años, protagonizarán su primer duelo en el circuito solo una semana después de que se vieran envueltas en una polémica, generada por unos comentarios de la estadounidense durante un entrenamiento previo al torneo.

Un micrófono abierto a pie de pista captó a Pegula describiendo el comportamiento de la joven rusa como de "diva" y señalando a su entrenadora, la española Conchita Martínez, por no abordar las maneras de su dirigida, campeona este año de Roland Garros.

La directora de la WTA, Valerie Camillo, se disculpó por el uso indebido de los micrófonos y señaló que la intención era captar "sonido ambiente" de las prácticas y no conversaciones entre jugadoras y entrenadores.

Ante la prensa, Andreeva dijo que Pegula también se había disculpado con ella en privado y restó importancia al incidente.

- Coco Gauff, eliminada -

Con la obligación de ganar, Pegula mostró una enorme consistencia para resistir las dificultades que le planteó Noskova, la campeona de Wimbledon.

En el primer set, la experimentada jugadora de Búfalo se hizo con una ventaja de 5-3 y servía para tomar ventaja en el marcador cuando Noskova le rompió el servicio.

Pegula se acabó apropiando del set en el tiebreak y fue la primera en quebrar en el segundo, pero Noskova no se entregó y reaccionó con dos breaks para enviar el duelo al desempate.

La checa puso contra la pared a Pegula al avanzarse primero 2-0 y después con una pelota de partido que desperdició cuando dominaba 5-4.

La victoria de Pegula dejó sin efecto la que logró más temprano Coco Gauff ante la ucraniana Marta Kostyuk por 6-4 y 7-5.

La estadounidense, que concluyó también con un balance de 2-1, necesitaba una derrota de Pegula para seguir en busca de su segundo título de este torneo tras el logrado en 2024.

Gauff le puso presión a su buena amiga con un triunfo de carácter frente a Kostyuk, quien ya estaba eliminada tras sus dos derrotas iniciales.

La ucraniana llegó a tener una ventaja de 5-1 en la segunda manga frente a una adolorida Gauff, que tuvo que recibir tratamiento médico en la parte baja de la espalda.

Sin embargo, la estrella local se mantuvo en pie en las tres pelotas de set que tuvo Kostyuk y después recuperó terreno pese a sus visibles problemas para servir.

A la ucraniana le fue ganando la frustración hasta permitir que la estadounidense se hiciera con seis juegos seguidos hasta sellar el triunfo ante el júbilo del público californiano.